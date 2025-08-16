Ajker Patrika
স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবি: ‘হামলাকারী শেবাচিমের কর্মচারীরা ১৫ আগস্ট কাঙালিভোজ খায়’

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক মহিউদ্দিন রনি। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক মহিউদ্দিন রনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে ফের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন বরিশালে আন্দোলনকারীরা। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ তুলে আগামীকাল রোববার বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। আজ শনিবার দুপুরে আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক মহিউদ্দিন রনি এ ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি দাবি করেন, তাঁদের ওপর হামলাকারী শেবাচিমের কর্মচারীরা ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাঙালিভোজ খেয়েছেন।

বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক মহিউদ্দিন রনি বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পর স্বাস্থ্যের ডিজি বরিশালে আসেন। তিনি আমাদের দাবিকে অযৌক্তিক বলে গণ্য করেন এবং বলেন, প্রশাসন হস্তক্ষেপ করবে। তাঁর উসকানিতেই গত বৃহস্পতিবার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক কর্মী বা আওয়ামী লীগে যারা আছে, এমন সুবিধাভোগীদের মদদে ওখানে (শেবাচিম হাসপাতাল) একটা মব সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।’

মহিউদ্দিন রনি বলেন, ‘হামলার পর আমরা যখন শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা দিতে ব্যস্ত, সে সুযোগে হামলাকারীরা থানায় গিয়ে আমাদের নামে মামলা করার চেষ্টা করেছে। মামলার ১ নম্বর সাক্ষী শেবাচিম হাসপাতালের স্টাফ সাইফুল ইসলাম অ্যাপ্রোন পরে হামলা চালিয়েছে। তিনি ১২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। অন্য সাক্ষী ১১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগ নেতা আল আমিন রাব্বি এবং ২২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগ নেতা ফয়সাল।’

মহিউদ্দিন রনি বলেন, শেবাচিমের কর্মচারীরা শিক্ষার্থীদের মারধর করার পর উল্লাস করেছে। ১৫ আগস্টের আগের রাতে কাঙালিভোজ খেয়েছে। পরদিন তেহারি পার্টি করেছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা জানি না কার টাকা খেয়ে তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমরা আন্দোলন স্থগিত করিনি। আন্দোলন চলছে, চলবে। আমাদের ওপর যে হামলা করা হয়েছে, তার পূর্ণ তদন্ত শেষে বিচার চাই। যে কারণে রোববার বেলা ১১টায় সাধারণ শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ মিলে টাউন হলের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করব।’

প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে ছাত্র-জনতার ব্যানারে বরিশালে আন্দোলন চলছে। গত বৃহস্পতিবার শেবাচিম হাসপাতালের কর্মচারীদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের মারামারি হয়। পরে শেবাচিম হাসপাতালের কর্মচারীদের পক্ষে মামলার জন্য কোতোয়ালি থানায় একটি অভিযোগ করা হয়।

থানায় অভিযোগকারী শেবাচিম হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার জুয়েল চন্দ্র শীল বলেন, এজাহারে সাক্ষী হিসেবে সাইফুল, রাব্বি, ফয়সাল রয়েছেন। তাঁরা শেবাচিমের স্টাফ। কিন্তু তাঁরা রাজনীতি করতেন কি না, তা জানা নেই। তিনি বলেন, এজাহার থানায় দিয়ে এসেছেন, এখনো পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি।

আন্দোলনবরিশাল বিভাগশেবাচিমজেলার খবরস্বাস্থ্য
তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

সারা রাত শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করি, দুপুরের মধ্যেই আবার নোংরা: ডিএনসিসির প্রশাসক

ট্রাফিক পুলিশের হাতে ইয়াবাসহ মোটরসাইকেল আরোহী আটক

