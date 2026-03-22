Ajker Patrika
বান্দরবান

থানচিতে ব্যবসায়ী নিখোঁজ

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি 
আবু তাহের। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের থানচি উপজেলায় এক বেল ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। ঘটনার পর নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী হিমা আক্তার থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

জিডিতে বলা হয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তি আবু তাহের (৪১) ২০ মার্চ সকাল ৮টার দিকে থানচি বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার মোগড়াপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

নিখোঁজের পরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করা হলেও এখনো পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

হিমা আক্তার বলেন, ‘আমার স্বামী প্রতিদিনের মতোই কাজে বের হয়েছিলেন। কিন্তু এর পর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। আমরা আত্মীয়স্বজনসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, যেন দ্রুত আমার স্বামীকে খুঁজে বের করা হয়।’

তিনি আরও জানান, তাঁর স্বামী কোনো ধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন না এবং কারও সঙ্গে শত্রুতাও ছিল না।

থানচি থানার উপপরিদর্শক মো. মশিউর রহমান জানান, নিখোঁজের ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়েরি গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান পেতে স্থানীয়দের সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজবান্দরবানচট্টগ্রাম বিভাগথানচিজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

কুমিল্লায় লেভেল ক্রসিংয়ে ওঠা বাস আধা কিমি টেনে নিয়ে গেল ট্রেন, নিহত ১২

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

৩৯ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ, যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় বাস-ট্রেন সংঘর্ষ: ঝিনাইদহের একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত ৪

কুমিল্লায় বাস-ট্রেন সংঘর্ষ: ঝিনাইদহের একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত ৪

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল কিশোরের

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল কিশোরের

চাঁদপুর তিন নদীর মোহনায় দর্শনার্থীদের মিলনমেলা

চাঁদপুর তিন নদীর মোহনায় দর্শনার্থীদের মিলনমেলা

যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশের অর্থনীতিতে চাপ বাড়বে: অর্থমন্ত্রী

যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশের অর্থনীতিতে চাপ বাড়বে: অর্থমন্ত্রী