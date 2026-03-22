থানচিতে ব্যবসায়ী নিখোঁজ

বান্দরবানের থানচি উপজেলায় এক বেল ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। ঘটনার পর নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী হিমা আক্তার থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
জিডিতে বলা হয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তি আবু তাহের (৪১) ২০ মার্চ সকাল ৮টার দিকে থানচি বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার মোগড়াপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং পেশায় একজন ব্যবসায়ী।
নিখোঁজের পরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করা হলেও এখনো পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
হিমা আক্তার বলেন, ‘আমার স্বামী প্রতিদিনের মতোই কাজে বের হয়েছিলেন। কিন্তু এর পর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। আমরা আত্মীয়স্বজনসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, যেন দ্রুত আমার স্বামীকে খুঁজে বের করা হয়।’
তিনি আরও জানান, তাঁর স্বামী কোনো ধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন না এবং কারও সঙ্গে শত্রুতাও ছিল না।
থানচি থানার উপপরিদর্শক মো. মশিউর রহমান জানান, নিখোঁজের ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়েরি গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান পেতে স্থানীয়দের সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে।
