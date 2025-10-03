লামায় নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবানের লামা উপজেলার মাতামুহুরি নদীতে ডুবে নিখোঁজ হওয়া পর্যটক সোহানের (২৭) লাশ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজের ২২ ঘণ্টা পর শুক্রবার বেলা ১১টায় ঘটনাস্থলের প্রায় ৪০ ফুট পানির নিচ থেকে সোহানের লাশ উদ্ধার করা হয়। সোহান ঢাকা জেলার মিরপুরের ইউসিবি চত্বর এলাকার বাসিন্দা আবু হান্নান সরকারের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মো. সোহান ও তাঁর বন্ধু মো. শাকিল ঢাকা থেকে গত বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মিনঝিরি সাদা পাথর এলাকায় হোয়াইট পিক স্টেশন রিসোর্টে ওঠেন। পরে দুপুর দেড়টার দিকে তারা উভয়ে রিসোর্টের পাশের মাতামুহুরী নদীতে গোসল করতে নামেন। এ সময় শাকিল গোসল সেরে কূলে উঠতে পারলেও নদীর পানির স্রোতের টানে ডুবে যান সোহান। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল শুক্রবার বেলা ১১টায় ঘটনাস্থলের প্রায় ৪০ ফুট পানির নিচ থেকে সোহানের লাশ উদ্ধার করে।
এ সময় লামা থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেন, নিহতের স্বজন ও লামা পর্যটন মালিক সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লামা স্টেশন সাব অফিসার মো. আব্দুল্লাহ জানান, মাতামুহুরী নদী থেকে পর্যটক সোহানের লাশ শুক্রবার বেলা ১১টায় উদ্ধার করা হয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ লাশ পরিবারকে বুঝিয়ে দেবে।
বান্দরবানের লামা উপজেলার মাতামুহুরি নদীতে ডুবে নিখোঁজ হওয়া পর্যটক সোহানের (২৭) লাশ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজের ২২ ঘণ্টা পর শুক্রবার বেলা ১১টায় ঘটনাস্থলের প্রায় ৪০ ফুট পানির নিচ থেকে সোহানের লাশ উদ্ধার করা হয়। সোহান ঢাকা জেলার মিরপুরের ইউসিবি চত্বর এলাকার বাসিন্দা আবু হান্নান সরকারের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মো. সোহান ও তাঁর বন্ধু মো. শাকিল ঢাকা থেকে গত বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মিনঝিরি সাদা পাথর এলাকায় হোয়াইট পিক স্টেশন রিসোর্টে ওঠেন। পরে দুপুর দেড়টার দিকে তারা উভয়ে রিসোর্টের পাশের মাতামুহুরী নদীতে গোসল করতে নামেন। এ সময় শাকিল গোসল সেরে কূলে উঠতে পারলেও নদীর পানির স্রোতের টানে ডুবে যান সোহান। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল শুক্রবার বেলা ১১টায় ঘটনাস্থলের প্রায় ৪০ ফুট পানির নিচ থেকে সোহানের লাশ উদ্ধার করে।
এ সময় লামা থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেন, নিহতের স্বজন ও লামা পর্যটন মালিক সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লামা স্টেশন সাব অফিসার মো. আব্দুল্লাহ জানান, মাতামুহুরী নদী থেকে পর্যটক সোহানের লাশ শুক্রবার বেলা ১১টায় উদ্ধার করা হয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ লাশ পরিবারকে বুঝিয়ে দেবে।
আমদানি বন্ধের সুযোগে অস্থির হয়ে উঠেছে হিলির কাঁচা মরিচের বাজার। এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে ১২০ টাকা। বর্তমানে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২৮০ টাকায়। গত সপ্তাহের শুরুতে কাঁচা মরিচের দাম ছিল ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। হঠাৎ দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছে সাধারণ ক্রেতারা।৪ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বাস-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে খালিদ মুসাব্বির আশিক (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার হামিদপুরে নাচোল-আমনুরা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় রিয়া মণ্ডল (১৭) নামে এক কিশোরী মা তাঁর ১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শিশুটিকে হত্যা করে তিনি নিজেও বাঁওড়ে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সাপের ছোবলে জাহেদুল ইসলাম (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জুঁইদন্ডী ইউনিয়নের লামার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে