Ajker Patrika
ঢাকা

তেজগাঁওয়ে লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অক্সিজেন কোম্পানির একটি লরির ধাক্কায় নয়ন সরদার (১৭) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। সে তেজগাঁও এলাকার একটি গ্যারেজে কাজ করত।

আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তেজগাঁও কলোনি বাজারের পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত ৯টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত নয়নের বাবা মো. আলী সরদার বলেন, তাঁদের বাড়ি চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার কিষানবাজার গ্রামে। দুই ভাইয়ের মধ্যে নয়ন ছিল বড়। বর্তমানে পরিবারটি তেজগাঁও বেগুনবাড়ি বিবিরঘাট এলাকায় বসবাস করে।

আলী সরদার জানান, নয়ন তেজগাঁও কলোনি বাজারের পাশে একটি গ্যারেজে কাজ করত। সন্ধ্যায় মোটরসাইকেল চালিয়ে বাসা থেকে গ্যারেজে যাওয়ার পথে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে ওরিয়ন ওষুধ কোম্পানির সামনের রাস্তায় লিনডা অক্সিজেন কোম্পানির একটি লরি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হয় নয়ন। পরে স্থানীয় লোকজন লরিটি আটক করে। এ সময় গাড়ির স্টাফ আহত নয়নকে প্রথমে সমরিতা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা ফোনে দুর্ঘটনার খবর পান।

চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনামোটরসাইকেল
