ব্যারাজ অনুমোদনে রাজবাড়ীতে আনন্দ মিছিল

বহুল আলোচিত পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন পাওয়ায় রাজবাড়ীতে আনন্দ মিছিল করেছেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১৩ মে) বিকেলে শহরের আজাদী ময়দানে জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রেলগেট শহীদ স্মৃতি চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিনের দাবির পর পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প অনুমোদন পাওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কৃষি উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ, নৌ যোগাযোগ ও আঞ্চলিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
বক্তারা এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ উল্লেখ করে দ্রুত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরুর দাবি জানান। তাঁরা বলেন, পদ্মা ব্যারাজ শুধু একটি অবকাঠামো প্রকল্প নয়, এটি এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতীক।
আনন্দ মিছিলে জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নঈম আনসারী, সাবেক সদস্যসচিব এ বি এম মঞ্জুরুল আলম দুলাল, যুগ্ম আহ্বায়ক গাজী আহসান হাবীব, আকমল হোসেন, সাবেক দপ্তর সম্পাদক এ মজিদ বিশ্বাস, রইচ উদ্দিন ডিউকসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
গাজীপুরে মহাসড়কের ২০ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে উঠেছে অবৈধ পাঁচটি বাজার। মহাসড়কের ফুটপাত ও লেন জবরদখল করে এগুলো গড়ে তোলা হয়েছে। এতে বাড়ছে যানজট। ভোগান্তিতে পড়েছে মহাসড়কে চলাচলকারী শত শত পরিবহনের হাজার হাজার যাত্রী। তবে অবৈধ এসব বাজার উচ্ছেদ না করে প্রশাসনের পক্ষে দেওয়া হচ্ছে ইজারা।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় একটি তেলের ট্যাংকারে অবৈধভাবে মজুত করা প্রায় ২০ লাখ টাকার জ্বালানি তেল (ডিজেল) বিক্রির সময় জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ জনকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার রাত ১০টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির...২৪ মিনিট আগে
আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে কুমিল্লার পশুর হাটে এবার নতুন আকর্ষণ ‘সুলতান’। জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার লক্ষ্মীনগর এলাকার একটি অ্যাগ্রো ফার্মে আনা হয়েছে বিশাল আকৃতির উট। এর নাম দেওয়া হয়েছে সুলতান, যাকে দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছে নানা বয়সী মানুষ।২৬ মিনিট আগে
লালমনিরহাট পৌরসভার বাবুপাড়া এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী হৃদয়কে (৩২) জবাই করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে স্ত্রী উম্মে জান্নাত সাথীকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (১৩ মে) দুপুরে লালমনিরহাট পৌরসভার বাবুপাড়া এলাকার এরশাদ হোসেনের বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়।২৯ মিনিট আগে