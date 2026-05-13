Ajker Patrika
রংপুর

পীরগঞ্জে সড়ক নির্মাণকাজে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
সড়ক নির্মাণকাজে নিম্নমানের ইটের ব্যবহার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে সড়ক নির্মাণকাজে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। কাজ শেষ না হতেই সড়কের সোলিংয়ে ব্যবহৃত ইট ভেঙে যেতে শুরু করায় এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মইনের বাড়ি থেকে মোকছেদের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১৪১ ফুট সড়কের সোলিং নির্মাণকাজ চলছে। যার বরাদ্দ ২ লাখ টাকা। কাজের শুরু থেকেই অনিয়ম লক্ষ করা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মাজেদুল মিয়া বলেন, ইটগুলো এতটা নিম্নমানের যে হেঁটে চলাচল করলেও অনেক স্থানে তা ভেঙে যাচ্ছে। হাতে চাপ দিলেও ইটের গুঁড়া বের হচ্ছে। নতুন রাস্তার এমন অবস্থা দেখে সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে।

প্রকল্পটির দায়িত্বে থাকা সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য ববিতা বেগম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘রাস্তার কাজে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ সত্য নয়। তারপরও যদি তদন্তে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে খারাপ ইট সরিয়ে পুনরায় মানসম্মতভাবে কাজ করা হবে। তবে আমি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে কাজটি করছি।’

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পপি খাতুন বলেন, ‘কাজটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা ঠিকাদারের মাধ্যমে করেন। আমরা শুধু রেজল্যুশনে অনুমোদন দিয়েছি। যাঁরা এসও আছেন, তাঁদের উপস্থিতিতে কাজ করার কথা। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

