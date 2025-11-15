Ajker Patrika

থানচির নাফাখুম পর্যটনকেন্দ্রে গোসল করতে নেমে পর্যটক নিখোঁজ

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
নিখোঁজ ইকবাল। ছবি: সংগৃহীত
বান্দরবানের থানচি উপজেলার নাফাখুম পর্যটনকেন্দ্রে গোসল করতে নেমে এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ পর্যটকের নাম মো. ইকবাল হোসেন (২৪)। তিনি ঢাকা জেলার ডেমরা থানার সারুলিয়া এলাকার রসুলনগরের মফিজুল ইসলামের ছেলে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এই নিখোঁজের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মো. ইকবাল হোসেনসহ ১৭ জনের একটি পর্যটক দল ঢাকা থেকে নাফাখুম পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমণে গিয়েছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় গোসল করতে নেমে তিনি নিখোঁজ হন।

নাফাখুম অঞ্চলে মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় নিখোঁজ হওয়ার খবর তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনকে জানানো সম্ভব হয়নি। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে পর্যটক দলের পাঁচ সদস্য থানচি থানা ও উপজেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করেন।

খবর পাওয়ার পর উপজেলা প্রশাসন দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে। নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিজিবি, পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে তল্লাশি চলছে।

বিষয়:

নিখোঁজবান্দরবানথানচি
