Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বাগেরহাট

রামপালে বিদ্যুতায়িত হয়ে সেনাসদস্যসহ দুজনের মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের রামপালে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে বিদ্যুতায়িত হয়ে সেনাসদস্যসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে অভ্যন্তরে অস্থায়ী ক্যাম্পের ছাদে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন সেনাসদস্য মো. আরিফ হাসান (২৭) ও বেসরকারি কর্মচারী ধোপা হাছিব খান (১৯)।

রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের ছাদে শুকানো কাপড় আনতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়েন ধোপা হাছিব খান। তখন পাশে থাকা সেনাসদস্য আরিফ হাসান এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। এ সময় অপর এক সেনাসদস্য বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক তার সরিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজনই মারা যান।

বিষয়:

বাগেরহাটরামপালবিদ্যুতায়িত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না করায় অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে: সারজিস আলম

প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না করায় অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে: সারজিস আলম

পূজায় ভারতে ১২০০ টনের মধ্যে ১০৭ টন ইলিশ রপ্তানি

পূজায় ভারতে ১২০০ টনের মধ্যে ১০৭ টন ইলিশ রপ্তানি

পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা বাসমাশিসের

পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা বাসমাশিসের

টানা ছুটির পর আবার জমেছে রাকসু নির্বাচনের প্রচারণা

টানা ছুটির পর আবার জমেছে রাকসু নির্বাচনের প্রচারণা