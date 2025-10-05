রামপালে বিদ্যুতায়িত হয়ে সেনাসদস্যসহ দুজনের মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটের রামপালে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে বিদ্যুতায়িত হয়ে সেনাসদস্যসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে অভ্যন্তরে অস্থায়ী ক্যাম্পের ছাদে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন সেনাসদস্য মো. আরিফ হাসান (২৭) ও বেসরকারি কর্মচারী ধোপা হাছিব খান (১৯)।
রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের ছাদে শুকানো কাপড় আনতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়েন ধোপা হাছিব খান। তখন পাশে থাকা সেনাসদস্য আরিফ হাসান এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। এ সময় অপর এক সেনাসদস্য বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক তার সরিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজনই মারা যান।
