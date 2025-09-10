Ajker Patrika
ফকিরহাটে চলছে হরতাল

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি  
ফকিরহাটে বাঁশ, গাছের ডাল ফেলে সড়ক অবরোধ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফকিরহাটে বাঁশ, গাছের ডাল ফেলে সড়ক অবরোধ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহাল রাখার দাবিতে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির ডাকা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফকিরহাট উপজেলায় ৪৮ ঘণ্টার হরতাল চলছে। আজ বুধবার সকালে ফলতিতা মৎস্য আড়ত বন্ধ করে দিয়েছেন হরতাল সমর্থনকারীরা। এ ছাড়া সব দোকানপাট বন্ধ এবং মোড়ে মোড়ে সড়ক অবরোধ করছেন তাঁরা।

আজ সকালে ফকিরহাট বিশ্বরোড মোড়, কাটাখালী চত্বরসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেছে, দূরপাল্লার বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। তবে গ্রাম অঞ্চল দিয়ে কিছু ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও ভ্যান চলছে। তবে তা মোড়ে মোড়ে এসব যান আটকানো হচ্ছে। হরতালের কারণে উপজেলায় দোকানপাট বন্ধ রয়েছে।

স্কুল-কলেজ খোলা থাকলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। সড়ক ও মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে ট্রাক, বাঁশ ও কাঠের গুঁড়ি ফেলে সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে। তবে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি পরিবহনগুলো চলাচল করতে পারছে। ফকিরহাট ফলতিতা মৎস্য আড়ত বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছে মৎস্য ব্যবসায়ী ও চাষিরা।

বাগেরহাটহরতালখুলনা বিভাগফকিরহাটজেলার খবর
