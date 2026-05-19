Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কটিয়াদীতে গরুবাহী পিকআপ উল্টে চালক নিহত, আহত ৩

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও কটিয়াদী সংবাদদাতা
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১৭: ৩৫
কটিয়াদীতে গরুবাহী পিকআপ উল্টে চালক নিহত, আহত ৩
গরুবাহী পিকআপের সঙ্গে নছিমন-টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে উল্টে যায় পিকআপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী-ভৈরব আঞ্চলিক সড়কে গরুবাহী পিকআপের সঙ্গে নছিমন-টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে উপজেলার কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কের পিরিজপুর দাখিল মাদ্রাসা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. রাজিব (৩৫) কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার গোবরিয়া আবদুল্লাহপুর এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কটিয়াদী থেকে গরুভর্তি একটি পিকআপ ভৈরবের একটি হাটে যাচ্ছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি খালি নছিমন-টমটমের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপটি সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে উল্টে যায় এবং চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

দুর্ঘটনায় পিকআপে থাকা পাঁচটি গরুর মধ্যে চারটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলো জবাই করা হয়।

কটিয়াদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খোরশেদ আলম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন জব্দ করেছে। এই ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসংঘর্ষনিহতকটিয়াদীআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

কিশোরগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

মার্কিন বাহিনীতে আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ইরানের: কংগ্রেসকে পেন্টাগন

ভুলবশত ৩টি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে কুয়েত: মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

ফেনী থেকে প্রথমবার বিসিবির কাউন্সিলর হলেন শরিফুল ইসলাম অপু

ফেনী থেকে প্রথমবার বিসিবির কাউন্সিলর হলেন শরিফুল ইসলাম অপু

চট্টগ্রামে সহকারী হাইকমিশন থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে সহকারী হাইকমিশন থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার