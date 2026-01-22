ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরি, ‘চিনে ফেলায়’ গৃহবধূকে হত্যা

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে মোমেনা বেগম (৪২) নামের এক নারীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর স্বজন ও পুলিশের ধারণা, বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরির সময় জড়িত ব্যক্তিদের চিনে ফেলায় মোমেনাকে হত্যা করা হয়। উপজেলার বাহিরদিয়া-মানসা ইউনিয়নের মধ্য বাহিরদিয়া এলাকায় গতকাল বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।
মোমেনা বেগম মধ্য বাহিরদিয়া এলাকার ব্যবসায়ী বিল্লাল খানের স্ত্রী। ঘটনার রাতে বিল্লাল খান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা করেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে বিল্লাল খান মানসা বাজারে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাড়িতে ফেরেন। তিনি ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর স্ত্রী ঘরের ভেতর মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। খবর পেয়ে বাহিরদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) অহিদুল হকসহ একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
এসআই ওহিদুল হক বলেন, ‘ওই নারীর লাশের মুখমণ্ডলে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া কানের নিচেও আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তাঁকে কিল-ঘুষি মেরে আঘাত করে এবং গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। চোরকে চিনে ফেলায় ওই গৃহিণীকে হত্যা করা হতে পারে।’
বিল্লাল খান জানান, গতকাল রাতে তিনি দোকান থেকে বাড়িতে এসে দেখেন, তাঁর স্ত্রী মৃত অবস্থায় ঘরে পড়ে আছেন। ঘটনার সময় বাড়িতে তাঁর স্ত্রী একা ছিলেন। দুর্বৃত্তরা তাঁর স্ত্রীকে মেরে ঘর থেকে ২৩ হাজার টাকা, দুটি সোনার রুলি এবং এক জোড়া দুল চুরি করে নিয়ে গেছে।
ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’
সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় রাতে নিহতের স্বামী বিল্লাল খান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে।’
নির্বাচনের পর দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা-৫ আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) মনোনীত প্রার্থী ও দলের মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। আজ বৃহস্পতিবার জেলার ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের একাডেমি শহীদ মিনার এলাকায় এক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।১১ মিনিট আগে
কুমিল্লা শহরের চেকপোস্টে সন্দেহভাজন যুবকের কাছ থেকে গুলি উদ্ধারের পর অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনজীবীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিত মুখ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ দীর্ঘ দুই যুগ পর নিজের জন্য ভোট চাইতে মাঠে নেমেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে তিনি কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নে গণসংযোগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন।২৫ মিনিট আগে
রাজধানীর কুড়িল মৃধাবাড়ি এলাকায় পানির ট্যাংক থেকে আরিফা (৫) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার ভাবির (১৬) বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় করা হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) আদালতে পাঠানো হয়।২৯ মিনিট আগে