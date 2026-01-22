Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চাঁদপুরে ট্রাকচাপায় শিশু নিহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে ট্রাকচাপায় শিশু নিহত
প্রতীকী ছবি

চাঁদপুর শহরে রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আবু সাঈদ রাফিন (১৩) নামের সপ্তম শ্রেণির এক শিশু শিক্ষার্থী মারা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে শহরে চিকিৎসক অলিউর রহমানের বাড়ির সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাফিন শহরের নাজিরপাড়া সুফিয়া মঞ্জিলের ভাড়াটে মো. শাহিনের ছেলে এবং আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। গ্রামের বাড়ি জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের সাহাপুর এলাকার মিরপুরে।

আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাফিন বিদ্যালয় ছুটির পর বাসার উদ্দেশে ওই সড়ক পার হচ্ছিল। এ সময় ট্রাকটি তাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলে শিশুর মাথা ও পেটে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে লোকজন সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুমিল্লা মেডিকেলে রেফার করেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক। অ্যাম্বুলেন্সে কুমিল্লা নেওয়ার পথে শাহরাস্তির ওয়ারুক নামক স্থানে রাফিনের মৃত্যু হয়।

চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। চালক ও তার সহযোগীকে পাওয়া যায়নি। শিশুর লাশ সুরতহাল করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

ট্রাক চাপাচাঁদপুরশিক্ষার্থীদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগচাঁদপুর সদরট্রাকজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতাকে গুলি, আতঙ্কে বাজার ফাঁকা

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতাকে গুলি, আতঙ্কে বাজার ফাঁকা

ডাকসু নির্বাচনে মিছিলে ৫০ জনও পাইনি, ভোট পেয়েছি ১১ হাজার: নুরুল হক

ডাকসু নির্বাচনে মিছিলে ৫০ জনও পাইনি, ভোট পেয়েছি ১১ হাজার: নুরুল হক

সিলেটে বিএনপির জনসভায় শাবিপ্রবির উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার, শিক্ষার্থীদের সমালোচনা

সিলেটে বিএনপির জনসভায় শাবিপ্রবির উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার, শিক্ষার্থীদের সমালোচনা

দুর্বৃত্তের হামলায় কর্মী নিহত: নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন বিএনপি প্রার্থীর

দুর্বৃত্তের হামলায় কর্মী নিহত: নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন বিএনপি প্রার্থীর