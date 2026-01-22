Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

এবার আমরা সরকার গঠন করব: জামায়াত নেতা ডা. তাহের

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
এবার আমরা সরকার গঠন করব: জামায়াত নেতা ডা. তাহের
জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ‘এবার আমরা ইনশা আল্লাহ সরকার গঠন করব। কারণ, আমাদের সঙ্গে রয়েছে সকল ইসলামিক রাজনৈতিক দল, ১৯৭১ সালের বীর বিক্রমের গঠিত দল, এ ছাড়াও জুলাই-আগস্টের অন্যতম নায়কদের গঠিত দল এনসিপি। এই সকল দল মিলিয়ে আমরা গঠন করেছি ১০ দলীয় জোট। আর সেই ১০ দলীয় জোট সরকার গঠন করবে।’

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে নিজ নির্বাচনী এলাকা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম পৌর এলাকায় নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন।

ডা. তাহের বলেন, ‘একদিকে একটি রাজনৈতিক দল, আরেক দিকে ১০ দলীয় জোট একত্রিত হয়েছে। জনগণ এবার আমাদের ১০ দলীয় জোটকে ভোট দেবে। সাধারণ মানুষ আমাদের বলে, আমরা আওয়ামী লীগের শাসন দেখেছি, বিএনপির শাসনও দেখেছি—এবার জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটকে ক্ষমতায় দেখতে চাই।’

জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারি এ দেশের জনগণ চাঁদাবাজ, বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের প্রত্যাখান করবে।’ তিনি বলেন, ‘৫ আগস্টের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর কারা চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত—এ দেশের জনগণ জানে। তাই এ দেশের জনগণ আর চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের ক্ষমতায় দেখতে চায় না।’

তিনি আরও বলেন, দেশে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। নিষেধাজ্ঞার কারণে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এই তিনটি সংগঠনের দেশে এমন কোনো গ্রাম নাই যেখানে তাদের কর্মী নেই।

উপজেলা জামায়াতের আমির মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন কুমিল্লা জেলা জামায়াতের সাবেক আমির আবদুস ছাত্তার, কুমিল্লা জেলা জামায়াতের বর্তমান আমির অ্যাড. শাহজাহান, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাসেম ও আবুল খায়ের প্রমুখ।

