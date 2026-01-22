কুমিল্লায় নির্বাচনের মিছিলে অসুস্থ হয়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু

কুমিল্লার বুড়িচংয়ে নির্বাচনী মিছিলে অংশ নিতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বিএনপির এক ইউনিয়ন নেতার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম মোহাম্মদ মমিন মিয়া। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে ৪টার দিকে উপজেলার কোরপাই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলার মোকাম ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনির হোসেন। তিনি জানান, মমিন মিয়া মোকাম ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন
মনির হোসেন জানান, আজ বিকেল ৪টার দিকে কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জসীম উদ্দীনের পক্ষে বুড়িচং উপজেলার কোরপাই এলাকায় নির্বাচনী মিছিল হয়। মিছিলে মমিন মিয়া অংশ নেন। তিনি ওই মিছিলে ৪ নম্বর ওয়ার্ড নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন। মিছিল চলাকালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পাবনার সাঁথিয়ায় দিনদুপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক এক নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা এসে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার বনগ্রাম বাজারে এ ঘটনা ঘটে।৫ মিনিট আগে
ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘ডাকসু নির্বাচনের সময় মিছিল করার মতো ৫০ জনও পাইনি, কিন্তু ভোটের দিন ১১ হাজার শিক্ষার্থী পেয়েছিলাম। ঠিক সেভাবেই দশমিনা-গলাচিপার মানুষ ট্রাক মার্কাকে বিজয়ী করে নতুন ইতিহাস গড়বেন।’ আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে গলাচিপা উপজেলার....৮ মিনিট আগে
সিলেট সরকারি আলিয়া মাঠে বিএনপির প্রথম নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাজেদুল করিম এবং রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদিরের বিরুদ্ধে।২২ মিনিট আগে
দুর্বৃত্তের হামলার আশঙ্কায় নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক আসমা শাহীনের কাছে লিখিত এই আবেদন করেন সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে সিংড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আব্দুর রব।২৬ মিনিট আগে