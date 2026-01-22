দুর্বৃত্তের হামলায় কর্মী নিহত: নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন বিএনপি প্রার্থীর

দুর্বৃত্তের হামলার আশঙ্কায় নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক আসমা শাহীনের কাছে লিখিত এই আবেদন করেন সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে সিংড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আব্দুর রব।
আবেদনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু বলেন, নির্বাচনী প্রচারণার কাজে তাঁকে সিংড়ার বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। গতকাল বুধবার রাতে দুর্বৃত্তদের হাতে তাঁর এক কর্মী নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনায় তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। এমতাবস্থায় নির্বিঘ্নে প্রচারণা চালাতে ও জীবন রক্ষার্থে তিনি পুলিশি নিরাপত্তা সহায়তা কামনা করে।
এ বিষয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন বলেন, ‘প্রার্থীর আবেদনটি আমরা গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে সেটি জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল ওহাবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার এ বিষয়ে বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।’
উল্লেখ্য, গতকাল রাতে সিংড়ার কলম ইউনিয়নের কুমারপাড়া এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হন জিয়া পরিষদের সদস্য ও সহকারী অধ্যাপক রেজাউল করিম। তাঁকে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা করা হয়।
পাবনার সাঁথিয়ায় দিনদুপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক এক নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা এসে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার বনগ্রাম বাজারে এ ঘটনা ঘটে।৫ মিনিট আগে
ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘ডাকসু নির্বাচনের সময় মিছিল করার মতো ৫০ জনও পাইনি, কিন্তু ভোটের দিন ১১ হাজার শিক্ষার্থী পেয়েছিলাম। ঠিক সেভাবেই দশমিনা-গলাচিপার মানুষ ট্রাক মার্কাকে বিজয়ী করে নতুন ইতিহাস গড়বেন।’ আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে গলাচিপা উপজেলার....৮ মিনিট আগে
সিলেট সরকারি আলিয়া মাঠে বিএনপির প্রথম নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাজেদুল করিম এবং রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদিরের বিরুদ্ধে।২৩ মিনিট আগে
বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জসীম উদ্দীনের পক্ষে বুড়িচং উপজেলার কোরপাই এলাকায় নির্বাচনী মিছিল হয়। মিছিলে মমিন মিয়া অংশ নেন। তিনি ওই মিছিলে ৪ নম্বর ওয়ার্ড নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন।৩৯ মিনিট আগে