Ajker Patrika
বাগেরহাট

ধর্ষণচেষ্টার অপমানে তরুণীর মৃত্যুর অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
ধর্ষণচেষ্টার অপমানে তরুণীর মৃত্যুর অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে ধর্ষণচেষ্টার অপমান সইতে না পেরে অসুস্থ হয়ে এক প্রতিবন্ধী তরুণীর (২২) মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় রাত সাড়ে ১২টার দিকে তরুণীর বাবা বাদী হয়ে নূর মোহাম্মাদ (৭০) নামে এক ব্যক্তিকে আসামি করে মোরেলগঞ্জ থানায় ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যা মামলা করেন।

পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। রাতেই অভিযান চালিয়ে নূর মোহাম্মাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার সকালে গ্রেপ্তার নূর মোহাম্মাদকে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

তরুণীর বাবার অভিযোগ, বেশ কিছু দিন আগে তাঁর প্রতিবন্ধী মেয়ে পানি সংগ্রহের জন্য নূর মোহাম্মাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে নূর মোহাম্মাদ তাঁর মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। ওই ঘটনার পর থেকে তাঁর মেয়ে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তিনি মোরেলগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন।

মোরেলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুর রহমান বলেন, মৃত তরুণীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নেওয়া হয়েছে। একমাত্র আসামি নূর মোহাম্মাদকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

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বাগেরহাটধর্ষণমৃত্যুখুলনা বিভাগমোরেলগঞ্জজেলার খবর
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