ধর্ষণচেষ্টার অপমানে তরুণীর মৃত্যুর অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে ধর্ষণচেষ্টার অপমান সইতে না পেরে অসুস্থ হয়ে এক প্রতিবন্ধী তরুণীর (২২) মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় রাত সাড়ে ১২টার দিকে তরুণীর বাবা বাদী হয়ে নূর মোহাম্মাদ (৭০) নামে এক ব্যক্তিকে আসামি করে মোরেলগঞ্জ থানায় ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যা মামলা করেন।
পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। রাতেই অভিযান চালিয়ে নূর মোহাম্মাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার সকালে গ্রেপ্তার নূর মোহাম্মাদকে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।
তরুণীর বাবার অভিযোগ, বেশ কিছু দিন আগে তাঁর প্রতিবন্ধী মেয়ে পানি সংগ্রহের জন্য নূর মোহাম্মাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে নূর মোহাম্মাদ তাঁর মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। ওই ঘটনার পর থেকে তাঁর মেয়ে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তিনি মোরেলগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন।
মোরেলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুর রহমান বলেন, মৃত তরুণীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নেওয়া হয়েছে। একমাত্র আসামি নূর মোহাম্মাদকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
লালমনিরহাটে সরকারি আদিতমারী জিএস উচ্চবিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীকে ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা তদন্তে পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে বিদ্যালয়টির প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।৭ মিনিট আগে
ঢাকার আশুলিয়ায় এক তরুণী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে দুই বন্ধু মিলে ওই তরুণীর প্রেমিক তাঁকে ধর্ষণ করেন। গতকাল শনিবার জামগড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
ধর্ষণ ও ভ্রূণ নষ্টের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার ইসলামী ছাত্রশিবিরের বহিষ্কৃত কেন্দ্রীয় সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও কুমিল্লা জেলা পশ্চিম শাখার সাবেক সভাপতি জিসান মিয়া প্রধানের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।২৪ মিনিট আগে
গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকায় যুবলীগের ব্যানারে মিছিল থেকে পুলিশের উদ্দেশে হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে ১৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বাসন থানার ওসি মো. হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে।৪৩ মিনিট আগে