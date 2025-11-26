মোংলায় ৩২ কেজি হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
বাগেরহাটের মোংলায় ৩২ কেজি হরিণের মাংস, মাথা, পা, ফাঁদসহ এক শিকারিকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টায় কোস্ট গার্ড ও পুলিশের সমন্বয়ে মোংলা উপজেলার কানাইনগর এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৩২ কেজি হরিণের মাংস, ২টি মাথা, ৮টি পা এবং প্রায় ২ হাজার মিটার হরিণ শিকারের ফাঁদসহ এক শিকারিকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির নাম রব শেখ। জব্দ হরিণের মাংস, মাথা, পা, শিকারের ফাঁদসহ আটক ব্যক্তিকে আজ দুপুরে মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় জমি নিয়ে কলহের জেরে ভাতিজার লাথির আঘাতে মোহাম্মদ কালু (৮৫) নামের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার সকালে চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের পুলেরছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ অভিযুক্ত ভাতিজা আলী আহমদকে (৬০) আটক করেছে।
মৃত কালুর বাড়ি চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের পুলেরছড়া এলাকায়।
জানা গেছে, বৃদ্ধের মৃত্যুর খবরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশও সেখানে উপস্থিত হয়। পুলিশ আলী আহমদকে নিয়ে যেতে চাইলে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও বৃদ্ধের স্বজনেরা পুলিশের ভ্যান থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে মারধর করে। এ সময় আলী আহমদের স্ত্রী পারভীন আক্তারকে লাঞ্ছিত করা হয়। তাঁর বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানো হয়।
জানতে চাইলে মোহাম্মদ কালুর ছেলে সরোয়ার আলম বলেন, ‘আলী আহমদের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে আমার বৃদ্ধ বাবাকে লাথি মারে। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আলী আহমদকে মারধর করেছে।’
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, সকালে মোহাম্মদ কালু তাঁর ছেলেদের নিয়ে জমিতে চাষ করতে যান। এই খবর শুনে ভাতিজা আলী আহমদ সেখানে যান। সেখানে দুপক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ভাতিজা বৃদ্ধ কালুকে দুবার লাথি মারেন। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কালুকে মৃত ঘোষণা করা হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। নিহত ব্যক্তির পরিবার লিখিত এজাহার দিলে মামলা নেওয়া হবে।
ওসি বলেন, মোহাম্মদ কালুর ভাতিজা আলী আহমদকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে পুলিশ ভ্যানে তোলার সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জড়ো হয়ে মারধর করলে, তিনি আহত হয়েছেন। তাঁকে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর থেকে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগুন লাগার কারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিটিকে।
আজ বুধবার এক খুদে বার্তায় সংবাদমাধ্যমকে এসব তথ্য জানায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর।
বার্তায় বলা হয়, তদন্ত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে থাকবেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তরের উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) মো. মামুনুর রশিদ এবং সদস্যসচিব হিসেবে থাকবেন ঢাকা ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান।
এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ঢাকা উত্তর জোন ২-এর উপসহকারী পরিচালক অতীশ চাকমা, তেজগাঁও ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. নাজিম উদ্দিন সরকার ও ঢাকা-২৩ ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. সোহরাব হোসেনকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে।
পাঁচ সদস্যের এই কমিটি ঘটনাস্থলের নমুনা সংগ্রহ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, আগুনের বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া, নিরাপত্তা ঘাটতিসহ সব ধরনের বিষয় পর্যালোচনা করবে বলে বার্তায় উল্লেখ করা হয়।
সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি পরিত্যক্ত ভবনে মো. তাকবির (১৮) নামের এক তরুণের মরদেহ পাওয়া গেছে। নিহত তরুণের পরিবারের দাবি, একটি চক্র তাদের কাছে মুক্তিপণ দাবি করেছিল। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা ২টায় নাসিক ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াবদা কলোনি বউবাজার এলাকায় মরদেহটি পাওয়া যায়।
লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম।
নিহত তাকবির ওই এলাকার নূর মোহাম্মদের ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে বড়বাজার এলাকার একটি চারতলা পরিত্যক্ত ভবনের নিচতলায় নিহত তরুণের মরদেহটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত তাকবিরের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
নিহত তাকবিরের পিতা নূর মোহাম্মদ জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাকবির বাসায় ফেরেননি। গতকাল থেকে মোবাইল ফোন চালু থাকলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি ফোনকল রিসিভ করেননি। আজ লাশ পাওয়া গেল।
নিহত তাকবিরের বড় ভাই হৃদয় বলেন, ‘একটি ফোন নম্বর থেকে আমার ভাইকে আটকে রেখে ৪০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল। আমরা তাদের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। পরে আজ দুপুরে খবর পাই, আমার ভাইয়ের লাশ পাওয়া গেছে।’
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, ভিকটিম গতকাল রাতে মারা গেছে। তার পরিবারের দাবি, তাদের কাছে ফোনকলের মাধ্যমে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছিল। আমরা ওই ফোন নম্বরের মাধ্যমে তদন্ত শুরু করেছি। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে।’
ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জে বাউলদের ওপর হামলা উগ্র ধর্মান্ধদের কাজ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, বাউলদের ওপর হামলা একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা এবং এটি উগ্র ধর্মান্ধদের কাজ। তিনি অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান এবং একই সঙ্গে রাজধানীর কড়াইলে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।
আজ বুধবার ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির কার্যালয় উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
বাউলদের ওপর হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘বাউলদের ওপর হামলা কোনোভাবেই সঠিক নয়। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। এটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের আবহমান গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতি, আমাদের বাউল যাঁরা, তাঁরা দেশের মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরে গান গেয়ে বেড়ান। তাঁদের ওপর হামলা, এটা উগ্র ধর্মান্ধদের হামলা বলে আমি মনে করি।’
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘এই ধরনের হিংসা-প্রতিহিংসার পথ বেছে নেওয়া কারও জন্যই শোভনীয় নয়। আমরা অবশ্যই এটার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করি এবং নিরসন দাবি করি।’
কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ‘দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য চরম আঘাত’ উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ঢাকা শহরে অনেক বস্তি আছে, তার মধ্যে কড়াইল বস্তিটা সবচেয়ে বড়। এখানে কয়েক হাজার দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষ বসবাস করেন। আমার বাসায় যে মহিলা রান্না করেন, তাঁর বাসা ওখানে এবং তাঁর বাড়িটিও পুড়ে একদম নিঃশেষ হয়ে গেছে।’
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমি সরকারের কাছে দাবি করব, সরকার যেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন এবং সুষ্ঠু তদন্তের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ঘটনা বের করে যদি প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তি দায়ী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি।’
গার্মেন্টস ও কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ‘নেগলিজেন্স’ এবং অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থার অপ্রতুলতাকে দায়ী করেন।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘আমাদের যাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকেন, বিশেষ করে, গার্মেন্টস অথবা ফ্যাক্টরি-কারখানাগুলোতে, তাঁদের কিছুটা নেগলিজেন্স, অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং আইন না মেনে চলা—সবকিছু মিলে এই অগ্নিকাণ্ডগুলো ঘটে।’
বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন, ‘আমার মনে হয়, সত্যিকার অর্থে যদি আইনের প্রয়োগ হয় এবং যথাযথ অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এগুলোকে অ্যাভয়েড করা অনেক সহজ।’
