Ajker Patrika
নারী

আমরা নারীরা যখন পড়ে যাই, জ্ঞানী হয়ে উঠে দাঁড়াই—শাকিরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আমরা নারীরা যখন পড়ে যাই, জ্ঞানী হয়ে উঠে দাঁড়াই—শাকিরা
কোপাকাবানা সৈকতের কনসার্টে শাকিরা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বসংগীতের মঞ্চে এমন কিছু মুহূর্ত থাকে, যা শুধু বিনোদন নয়—একটি সময়, একটি শহর, এমনকি একটি সমাজের আবেগকে এক সুতোয় গেঁথে দেয়। গত শনিবার (২ মে) রাতে পপ গায়িকা শাকিরা ঠিক তেমনই এক ইতিহাস গড়লেন ব্রাজিলের বিখ্যাত কোপাকাবানা সৈকতে।

ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও-তে আয়োজিত ওই ফ্রি কনসার্টে শহর কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২০ লাখ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন! একটি উন্মুক্ত সমুদ্রতীর যেন রূপ নিয়েছিল সংগীতের সমুদ্রে। রাত ১১টার দিকে শুরু হওয়া এই শো নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক ঘণ্টা দেরিতে হলেও দর্শকদের উচ্ছ্বাসে একটুও ভাটা ছিল না। আকাশে উড়ন্ত ড্রোনে ভেসে উঠেছিল—‘আমি তোমাকে ভালোবাসি ব্রাজিল’ লেখাটি। আর নিচে লাখো মানুষের ঢেউ।

এই কনসার্ট ছিল শাকিরার ‘লাস মুহেরেস ইয়া নো লিয়োরান’ বা ‘নারীরা আর কাঁদে না’ শিরোনামে একটি ওয়ার্ল্ড ট্যুরের অংশ। একই নামে ২০২৪ সালে তাঁর একটি অ্যালবাম রিলিজ পেয়েছিল।

স্প্যানিশ ম্যাগাজিন ‘হোলা’ জানিয়েছে, মঞ্চে উঠে শাকিরা স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, ‘আমি যখন ১৮ বছর বয়সে এখানে প্রথম এসেছিলাম, স্বপ্ন দেখতাম তোমাদের সামনে গান গাওয়ার। আর আজ দেখো—জীবন সত্যিই জাদুময়।’

তাঁর কণ্ঠে একে একে ভেসে ওঠে জনপ্রিয় গান—হিপস ডোন্ট লাই, লা টর্চারা এবং লা বাইসাইক্লিটা। সবশেষে ছিল তাঁর ‘বিজেডআরপি মিউজিক সেশনস ৫৩ / ৬৬ ’। এটি মূলত তাঁর ব্যক্তিগত ভাঙনের পর তৈরি হওয়া এক শক্তির গান, যা তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের প্রতীক।

তবে এই রাতের সবচেয়ে শক্তিশালী মুহূর্ত ছিল তাঁর একটি বাক্য। ২০ লাখ ভক্তের সামনে তিনি উচ্চারণ করেন—‘আমরা নারীরা যখন পড়ে যাই, আরেকটু জ্ঞানী হয়ে আমরা উঠে দাঁড়াই।’

শাকিরার সঙ্গে ব্রাজিলের সম্পর্ক বহু দিনের। ৯০-এর দশক থেকেই তাঁর গান এখানে জনপ্রিয়তা পায়, আর সেই সেতুবন্ধন সময়ের সঙ্গে আরও দৃঢ় হয়েছে। শহরের মেয়র এডুয়ার্ডো ক্যাভালিয়ারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শাকিরার কনসার্টকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে লেখেন, ‘নেকড়ে নারী রিওতে ইতিহাস গড়েছে’। তিনি এই আয়োজনকে শুধু বিনোদন নয়, অর্থনীতিরও শক্তিশালী চালিকা হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের জন্য উৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণতর বিষয়—কারণ এটি কাজ সৃষ্টি করে, আয় বাড়ায়, শহরের পরিচয় গড়ে।’

গবেষণা বলছে, এই এক রাতের কনসার্ট থেকেই শহরের অর্থনীতিতে যোগ হতে পারে প্রায় ৭৭৭ মিলিয়ন রিয়াল। হোটেল, রেস্তোরাঁ, খুচরা ব্যবসা—সবখানেই এর প্রভাব পড়বে।

শাকিরার এই কনসার্ট যেন একসঙ্গে শিল্প, অর্থনীতি, স্মৃতি ও নারীর অদম্য শক্তির এক উজ্জ্বল উদ্‌যাপন।

বিষয়:

তারকাসংগীতকনসার্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উত্তপ্ত কলকাতা: মমতার গাড়ি লক্ষ্য করে ‘চোর’ স্লোগান, বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

তামিলনাড়ুতে থালাপতি বিজয়ের উত্থানের ইঙ্গিত, কেরালায় শেষ দুর্গ হারাচ্ছে বাম

যেসব পুরুষকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছে ইসলাম

অপরাধীরা বেপরোয়া, পুলিশে অস্বস্তি অভিযান নিয়ে

রেকর্ড ৮০০ কোটি ডলার ‘উত্তরাধিকার কর’ দিল স্যামসাং পরিবার, বাংলাদেশেও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সম্পর্কিত

আমরা নারীরা যখন পড়ে যাই, জ্ঞানী হয়ে উঠে দাঁড়াই—শাকিরা

আমরা নারীরা যখন পড়ে যাই, জ্ঞানী হয়ে উঠে দাঁড়াই—শাকিরা

টাঙ্গাইলে নারী ও নবজাতক হত্যা: দ্রুত তদন্ত ও বিচারের দাবি

টাঙ্গাইলে নারী ও নবজাতক হত্যা: দ্রুত তদন্ত ও বিচারের দাবি

শেষরক্ষা হলো না, সিঙ্গাপুরে ফিলিস্তিনের পক্ষে মিছিল করা সেই তিন নারীকে জরিমানা

শেষরক্ষা হলো না, সিঙ্গাপুরে ফিলিস্তিনের পক্ষে মিছিল করা সেই তিন নারীকে জরিমানা

নারী জোগায় জ্বালানি, শাসনে পুরুষ: বিপ্লবে লৈঙ্গিক বৈষম্যের লড়াই

নারী জোগায় জ্বালানি, শাসনে পুরুষ: বিপ্লবে লৈঙ্গিক বৈষম্যের লড়াই