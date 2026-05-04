Ajker Patrika
নারী

টাঙ্গাইলে নারী ও নবজাতক হত্যা: দ্রুত তদন্ত ও বিচারের দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টাঙ্গাইলে নারী ও নবজাতক হত্যা: দ্রুত তদন্ত ও বিচারের দাবি
প্রতীকী ছবি

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে লৌহজং নদীর তীর থেকে এক অজ্ঞাতনামা নারী ও নবজাতকের লাশ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম (জেএনএনপিএফ)। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

গত ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় মির্জাপুর উপজেলার জামুর্কি ইউনিয়নের গুনটিয়া গ্রামে লৌহজং নদীর পাড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী ওই নারীকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার সময় ওই নারী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। জেএনএনপিএফ তাদের এক বিবৃতিতে জানায়, একজন নারী ও নবজাতকের সঙ্গে ঘটা এই অমানবিক ঘটনা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। সংগঠনটি দাবি জানায়, এ ধরনের ঘটনা নারী ও শিশুর নিরাপত্তা এবং সুরক্ষাকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। এই নৃশংসতা কেবল একটি জীবন কেড়ে নেয়নি। এটি সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে।

লাশ উদ্ধারের ১২ দিন অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় শনাক্ত না হওয়া এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে না পারাকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে অভিহিত করেছে জেএনএনপিএফ। অজ্ঞাতনামা নারী ও শিশু হিসেবে এ ঘটনাটি যেন চাপা পড়ে না যায়, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব বলে সংগঠনটি মনে করে। অনতিবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে তারা।

বিষয়:

মির্জাপুরটাঙ্গাইলনবজাতকনারী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সম্পর্কিত

টাঙ্গাইলে নারী ও নবজাতক হত্যা: দ্রুত তদন্ত ও বিচারের দাবি

টাঙ্গাইলে নারী ও নবজাতক হত্যা: দ্রুত তদন্ত ও বিচারের দাবি

শেষরক্ষা হলো না, সিঙ্গাপুরে ফিলিস্তিনের পক্ষে মিছিল করা সেই তিন নারীকে জরিমানা

শেষরক্ষা হলো না, সিঙ্গাপুরে ফিলিস্তিনের পক্ষে মিছিল করা সেই তিন নারীকে জরিমানা

নারী জোগায় জ্বালানি, শাসনে পুরুষ: বিপ্লবে লৈঙ্গিক বৈষম্যের লড়াই

নারী জোগায় জ্বালানি, শাসনে পুরুষ: বিপ্লবে লৈঙ্গিক বৈষম্যের লড়াই

নিজের শিল্পকর্মের কপিরাইট স্বত্ব বুঝে নিন

নিজের শিল্পকর্মের কপিরাইট স্বত্ব বুঝে নিন