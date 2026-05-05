হঠাৎ আজ ঢাকায় আসছেন হামজা

মৌসুম শেষ হওয়ায় বর্তমানে ক্লাব ফুটবলের চাপ নেই হামজা চৌধুরীর। ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে অবনমিত হয়েছে তাঁর দল লেস্টার সিটি। ২ মে খেলেছে মৌসুমের শেষ ম্যাচ। এখন ছুটির সময় হলেও আজ হঠাৎই ঢাকায় আসছেন হামজা চৌধুরী
ফিফা উইন্ডো ছাড়া সাধারণত তার দেখা পাওয়া দুষ্কর হলেও, এবার ছুটির সুযোগটা হাতছাড়া করেননি এই মিডফিল্ডার। বাণিজ্যিক কাজে অংশ নিতে আসায় তার এই সফরকে বাফুফে দেখছে পুরোপুরি ব্যক্তিগত হিসেবে।
ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ফাহাদ করিমও স্পষ্ট করেছেন যে, হামজার এই সফর সম্পর্কে বাফুফে আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত নয়। তবে ব্যক্তিগত ও কমার্শিয়াল এনগেজমেন্টে তিনি যে কয়েক দিন ঢাকা থাকবেন, তা নিশ্চিত।
আগামী ৫ জুন সান মারিনোর বিপক্ষে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে ২৪ মে থেকেই শুরু হচ্ছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। আগের সূচি অনুযায়ী হামজার সরাসরি সান মারিনোতে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা আছে। বাফুফেও জাতীয় দলের জন্য নতুন কোচ খুঁজছে।
হামজার এই সফর সম্পর্কে বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিম গণমাধ্যমকে জানান, হামজা চৌধুরী ব্যক্তিগত কারণে বাংলাদেশে আসছেন এবং ফেডারেশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। তবে তারা জানতে পেরেছেন যে, মূলত কিছু কমার্শিয়াল কাজ সম্পন্ন করতেই তিনি কয়েক দিন ঢাকায় থাকবেন।
আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ ঘিরে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বিশ্বের দুই বৃহৎ বাজার ভারত ও চীনে। সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে জটিলতার কারণে এই দুই দেশের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী টুর্নামেন্টটি সরাসরি দেখতে পারবেন কি না, সেটা নিয়ে শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের পরবর্তী প্রধান কোচ কে হচ্ছেন, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। বাফুফের জাতীয় দল কমিটির সভা শেষে আজ জানানো হয়েছে, আগামী তিন দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত করা হবে নতুন কোচের নাম।৭ ঘণ্টা আগে
ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের (ডিপিএল) এবারের মৌসুমের শুরুটা ভালো হলো না আবাহনী লিমিটেডের। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঢাকা লেপার্ডসের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। ব্যতিক্রম আবাহনীর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বিকেএসপিএর তিন নম্বর মাঠে সিটি ক্লাবকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে ম৮ ঘণ্টা আগে