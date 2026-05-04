চ্যাম্পিয়ন আবাহনীর হার, জিতল মোহামেডান

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের (ডিপিএল) এবারের মৌসুমের শুরুটা ভালো হলো না আবাহনী লিমিটেডের। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঢাকা লেপার্ডসের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। ব্যতিক্রম আবাহনীর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বিকেএসপিএর তিন নম্বর মাঠে সিটি ক্লাবকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে মতিঝিল পাড়ার ক্লাবটি।
বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৩০ ওভারের ম্যাচে আবাহনী করেছিল ১৮১ রান। জবাব দিতে নেমে ৫ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় লেপার্ডস। ৬৬ বলে ৭৪ রানের ইনিংস খেলে দলটির জয়ের নায়ক জাকির হাসান। এ ছাড়া মোহাম্মদ মিঠুন ৩৭, সৈকত আলী ২৮ এবং জাওয়াদ আবরারের ব্যাট থেকে আসে ২৩ রান। এর আগে আবাহনীকে এই পুঁজি এনে দিতে বড় ভূমিকা রাখেন সাব্বির রহমান। সাতে নেমে ২৯ বলে ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন এই মারকুটে ব্যাটার। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন এবং মেহেরবের অবদান সমান ৩৮ রান।
৩৭ ওভারের ম্যাচে মোহামেডানকে জিতিয়ে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন এনামুল হক বিজয়। এই ওপেনারের ফিফটিতেই ১০ বল হাতে রেখে সিটির দেওয়া ১৯৫ রান ছুঁয়ে ফেলে দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে ফিরে যাওয়ার আগে ৯ চার এবং ২ ছক্কায় ৮০ রান করেন বিজয়। শেষ দিকে ২৩ বলে ৩৬ রান করে মোহামেডানের জয় ত্বরানিত করেন ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। অধিনায়ক তাওহীদ হৃদয়ের ব্যাট থেকে আসে ৩৪ রান।
প্রথম দিন সবচেয়ে বেশি রান হয়েছে লিজেন্ডস অব রুপগঞ্জ এবং রুপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের ম্যাচে। রুপগঞ্জের করা ২৮৩ রানের জবাবে টাইগার্স অলআউট হয়েছে ২৬১ রানে। ২২ রানের জয়ে ডিপিএলের শুরু করেছে শেখ মেহেদী হাসানরা। দলটির হয়ে ১ রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত হয়েছেন আশিকুর রহমান শিবলী। ১৬ বলে ৪৯ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেছেন রুপগঞ্জের অধিনায়ক।
লো স্কোরিং ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স। ১৪.৩ ওভারেই ব্রাদার্সের করা ৮২ রান টপকে যায় তারা। দুই ব্যাংকের লড়াইয়ে শেষ হাসি হেসেছে প্রাইম ব্যাংক। অগ্রণী ব্যাংকের বিপক্ষে ৪ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে তারা। প্রথম দিন পুরো ৫০ ওভার হয়েছে কেবল বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স এবং গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের ম্যাচে। ২৬ রানের জয়ে টুর্নামেন্টে শুভসূচনা করেছে বসুন্ধরা। তাদের করা ২৮০ রানের জবাবে ২৫৪ রানে গুটিয়ে যায় গুলশান। ৯৬ রানের ইনিংস খেলে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন বসুন্ধরার ওপেনার সাইফ।
