ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

ক্রীড়া ডেস্ক
জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। এই হারে জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের এখন খেলতে হবে বাঁচা-মরার ম্যাচ। দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে অলিখিত সেমিফাইনাল। ভারতের কাছে হারের পর সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বাংলাদেশকে ধুয়ে দিয়েছেন রুবেল হোসেন।
নিয়মিত অধিনাক লিটন দাস চোটে পড়ায় খেলতে পারেননি। তিনিসহ বাদ পড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম। এই চার ক্রিকেটারের পরিবর্তে ভারত ম্যাচের একাদশে এসেছেন পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন ও তানজিম হাসান সাকিব। এই ম্যাচের একাদশ নির্বাচন নিয়েই মূলত প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতের কাছে ৪১ রানে হারের পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘আজকের (ভারত ম্যাচ) একাদশ দেখে খুশি হতে পারলাম না। দল নির্বাচনে হয়তো যুক্তি আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আরেকটু ভালো সমন্বয় করা যেত।’
লিটন না থাকায় গত রাতে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী অনিক। ভারতের বিপক্ষে কেন চার পরিবর্তন আনা হয়েছেন, ম্যাচ শেষে সেই ব্যাখ্যায় জাকের বলেন, ‘একাদশে বাকি তিন পরিবর্তন দলের সমন্বয়, বিশ্রাম—সব মিলিয়েই করা হয়েছে। দলের ভালোর কথা চিন্তা করেই এত পরিবর্তন করা।’ ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ খেলতে নামবে বাঁচা-মরার ম্যাচ। পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে লিটনকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি জাকের।
টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে জানা যায়, এবারের এশিয়া কাপে জাকের সহঅধিনায়ক হিসেবে খেলছেন।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে কী করতে হবে বাংলাদেশকে, সেই পরামর্শ দিয়েছেন রুবেল। ৩৫ বছর বয়সী বাংলাদেশি এই পেসার আজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের চার-পাঁচজন বাঁহাতি ব্যাটার নামতে পারে আজও। তাই চাই সঠিক সেরা একাদশের সমন্বয়। আমার একাদশে মেহেদী হাসান ও নুরুল হাসান সোহানকে দেখতে চাই। দল নির্বাচন যেমনই হোক, দিন শেষে শুধু একটাই কথা—বাংলাদেশকে জিততে হবে ইনশা আল্লাহ। চলো বাংলাদেশ।’ পোস্টের শেষে বাংলাদেশের পতাকার ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন রুবেল।
২০১৮ এশিয়া কাপে অলিখিত সেমিফাইনালে বাংলাদেশ খেলেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে। আবুধাবিতে সেবার ওয়ানডে সংস্করণে হওয়া ম্যাচটিতে ৩৭ রানে জিতে বাংলাদেশ উঠেছিল ফাইনালে। সেবার ম্যাচটি হয়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বর। সাত বছর পর সেই মরুর বুকে একই রকম পরিস্থিতিতে ২৫ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ২০২৫ এশিয়া কাপের অলিখিত সেমিফাইনাল।
জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। এই হারে জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের এখন খেলতে হবে বাঁচা-মরার ম্যাচ। দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে অলিখিত সেমিফাইনাল। ভারতের কাছে হারের পর সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বাংলাদেশকে ধুয়ে দিয়েছেন রুবেল হোসেন।
নিয়মিত অধিনাক লিটন দাস চোটে পড়ায় খেলতে পারেননি। তিনিসহ বাদ পড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম। এই চার ক্রিকেটারের পরিবর্তে ভারত ম্যাচের একাদশে এসেছেন পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন ও তানজিম হাসান সাকিব। এই ম্যাচের একাদশ নির্বাচন নিয়েই মূলত প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতের কাছে ৪১ রানে হারের পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘আজকের (ভারত ম্যাচ) একাদশ দেখে খুশি হতে পারলাম না। দল নির্বাচনে হয়তো যুক্তি আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আরেকটু ভালো সমন্বয় করা যেত।’
লিটন না থাকায় গত রাতে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী অনিক। ভারতের বিপক্ষে কেন চার পরিবর্তন আনা হয়েছেন, ম্যাচ শেষে সেই ব্যাখ্যায় জাকের বলেন, ‘একাদশে বাকি তিন পরিবর্তন দলের সমন্বয়, বিশ্রাম—সব মিলিয়েই করা হয়েছে। দলের ভালোর কথা চিন্তা করেই এত পরিবর্তন করা।’ ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ খেলতে নামবে বাঁচা-মরার ম্যাচ। পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে লিটনকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি জাকের।
টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে জানা যায়, এবারের এশিয়া কাপে জাকের সহঅধিনায়ক হিসেবে খেলছেন।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে কী করতে হবে বাংলাদেশকে, সেই পরামর্শ দিয়েছেন রুবেল। ৩৫ বছর বয়সী বাংলাদেশি এই পেসার আজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের চার-পাঁচজন বাঁহাতি ব্যাটার নামতে পারে আজও। তাই চাই সঠিক সেরা একাদশের সমন্বয়। আমার একাদশে মেহেদী হাসান ও নুরুল হাসান সোহানকে দেখতে চাই। দল নির্বাচন যেমনই হোক, দিন শেষে শুধু একটাই কথা—বাংলাদেশকে জিততে হবে ইনশা আল্লাহ। চলো বাংলাদেশ।’ পোস্টের শেষে বাংলাদেশের পতাকার ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন রুবেল।
২০১৮ এশিয়া কাপে অলিখিত সেমিফাইনালে বাংলাদেশ খেলেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে। আবুধাবিতে সেবার ওয়ানডে সংস্করণে হওয়া ম্যাচটিতে ৩৭ রানে জিতে বাংলাদেশ উঠেছিল ফাইনালে। সেবার ম্যাচটি হয়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বর। সাত বছর পর সেই মরুর বুকে একই রকম পরিস্থিতিতে ২৫ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ২০২৫ এশিয়া কাপের অলিখিত সেমিফাইনাল।
ভারতকে হারানো যেন এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন কাজ। দাপুটে ক্রিকেট খেলে এবারের এশিয়া কাপে পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। তবে একটা রেকর্ডের দিকে তাকালে সূর্যকুমার, শুবমান গিল, অভিষেক শর্মারা লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইবেন।১২ মিনিট আগে
ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসকে নিয়ে শুরু হয় দুশ্চিন্তা। পাঁজরের চোটে পড়া লিটনের জন্য অপেক্ষা করা হলেও তাঁকে ছাড়া ভারতের বিপক্ষে নামতে হয়েছে বাংলাদেশকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশীদের বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করতে হয়েছে জাকের আলী অনিককে।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের কাছে হেরে এখন ফাইনালে ওঠার পথ বাংলাদেশের জন্য কঠিন হয়ে গেল। ২৪ ঘণ্টা না যেতেই দুবাইয়ে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। অলিখিত সেমিফাইনালে নামার আগে দলের কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে, সেটা খুঁজে বের করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী অনিক।২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্যটা কঠিন ছিল, তবে তা লাগালের বাইরে ছিল না বাংলাদেশের। ১৬৯ রানের লক্ষ্য তাড়ায় এক প্রান্ত আগলে রেখে খেলে গেলেন সাইফ হাসান। কিন্তু বিশ্বসেরা ভারত দলের সামনে জয়ের জন্য একা সাইফের লড়াই যথেষ্ট ছিল না। ৫১ বলে সাইফ ৬৯ রানের ইনিংস খেললেও বাংলাদেশ ১২৭ রানে অলআউট হয়ে ম্যাচ হেরেছে ৪১ রানে...১২ ঘণ্টা আগে