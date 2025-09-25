Ajker Patrika
ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৯
ভারতের বিপক্ষে একাদশ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি রুবেল হোসেন। ছবি: ফেসবুক

জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। এই হারে জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের এখন খেলতে হবে বাঁচা-মরার ম্যাচ। দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে অলিখিত সেমিফাইনাল। ভারতের কাছে হারের পর সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বাংলাদেশকে ধুয়ে দিয়েছেন রুবেল হোসেন।

নিয়মিত অধিনাক লিটন দাস চোটে পড়ায় খেলতে পারেননি। তিনিসহ বাদ পড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম। এই চার ক্রিকেটারের পরিবর্তে ভারত ম্যাচের একাদশে এসেছেন পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন ও তানজিম হাসান সাকিব। এই ম্যাচের একাদশ নির্বাচন নিয়েই মূলত প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতের কাছে ৪১ রানে হারের পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘আজকের (ভারত ম্যাচ) একাদশ দেখে খুশি হতে পারলাম না। দল নির্বাচনে হয়তো যুক্তি আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আরেকটু ভালো সমন্বয় করা যেত।’

লিটন না থাকায় গত রাতে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী অনিক। ভারতের বিপক্ষে কেন চার পরিবর্তন আনা হয়েছেন, ম্যাচ শেষে সেই ব্যাখ্যায় জাকের বলেন, ‘একাদশে বাকি তিন পরিবর্তন দলের সমন্বয়, বিশ্রাম—সব মিলিয়েই করা হয়েছে। দলের ভালোর কথা চিন্তা করেই এত পরিবর্তন করা।’ ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ খেলতে নামবে বাঁচা-মরার ম্যাচ। পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে লিটনকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি জাকের।

টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে জানা যায়, এবারের এশিয়া কাপে জাকের সহঅধিনায়ক হিসেবে খেলছেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে কী করতে হবে বাংলাদেশকে, সেই পরামর্শ দিয়েছেন রুবেল। ৩৫ বছর বয়সী বাংলাদেশি এই পেসার আজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের চার-পাঁচজন বাঁহাতি ব্যাটার নামতে পারে আজও। তাই চাই সঠিক সেরা একাদশের সমন্বয়। আমার একাদশে মেহেদী হাসান ও নুরুল হাসান সোহানকে দেখতে চাই। দল নির্বাচন যেমনই হোক, দিন শেষে শুধু একটাই কথা—বাংলাদেশকে জিততে হবে ইনশা আল্লাহ। চলো বাংলাদেশ।’ পোস্টের শেষে বাংলাদেশের পতাকার ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন রুবেল।

২০১৮ এশিয়া কাপে অলিখিত সেমিফাইনালে বাংলাদেশ খেলেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে। আবুধাবিতে সেবার ওয়ানডে সংস্করণে হওয়া ম্যাচটিতে ৩৭ রানে জিতে বাংলাদেশ উঠেছিল ফাইনালে। সেবার ম্যাচটি হয়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বর। সাত বছর পর সেই মরুর বুকে একই রকম পরিস্থিতিতে ২৫ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ২০২৫ এশিয়া কাপের অলিখিত সেমিফাইনাল।

