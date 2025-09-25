ভারতের পর আজ বাংলাদেশের সামনে পাকিস্তান

রানা আব্বাস, দুবাই থেকে
‘টাইগার কৌন?’—মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই কি শাহিন শাহ আফ্রিদি এটা বলেছেন? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা দূরত্ব বা উত্তেজনা থাকে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সৌজন্যে সেই ‘শত্রু’ হয়ে যায় পরম ‘বন্ধু’! বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সৌজন্যে বাংলাদেশকে খুব ভালো চেনা শাহিনের। গত জানুয়ারিতে ফরচুন বরিশালের হয়ে বিপিএল খেলতে এসে শ্বশুর শহীদ আফ্রিদিসহ তামিম ইকবালের সঙ্গে শাহিনের নৈশভোজের ভিডিও মনে নেই?
সেই শাহিন এখন বলছেন, টাইগার কৌন! অবশ্য পরক্ষণেই বলেছেন, ‘বাংলাদেশ। ওহ আচ্ছা, দুঃখিত।’ অলিখিত সেমিফাইনালের আগে মেন্টাল গেম খেলছে পাকিস্তান! এই এশিয়া কাপকে বলা যায় ‘ভারত বনাম বাকিরা’। অপ্রতিরোধ্য ভারতকে আটকানোর মতো কোনো দলই যেন নেই। ২০২৫ এশিয়া কাপের শিরোপা কি তাহলে ভারতের হাতেই উঠছে? এই উত্তর এখনই দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে ভারতকে ফাইনালের প্রতিপক্ষ ভেবেই যেন বাকি তিন দলের লড়াই হচ্ছে সুপার ফোরে। আর সেটিই যদি হয় এবং কাল দুবাইয়ে ভারতের কাছে বাংলাদেশের ফলের আগেই ধরে নেওয়া হচ্ছিল আজ একই মাঠে হতে যাচ্ছে এই এশিয়া কাপের অলিখিত সেমিফাইনাল। এ যেন ২০১৮ এশিয়া কাপের রিপিট টেলিকাস্টিং!
৫০ ওভারের সংস্করণে হওয়া ২০১৮ এশিয়া কাপেও এমন চিত্র দাঁড়িয়েছিল। আবুধাবিতে পাকিস্তানকে হারিয়েই মাশরাফি বিন মর্তুজার দল নিশ্চিত করেছিল ফাইনাল। আজ বাংলাদেশের কাছে হারলেও কাগজে-কলমে টিকে থাকত পাকিস্তানের ফাইনালের আশা। সেটা হতে পারত, কাল দুবাইয়ে বাংলাদেশ ভারতকে হারালে। সেটি হয়েছে কি না, উত্তর নিশ্চয়ই এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন। সমীকরণের জটিল হিসাবনিকাশ নিয়ে না ভেবে শুধুই বাংলাদেশকে হারানোর চিন্তাই করছে পাকিস্তান। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক শাহিন বলেছেন, ‘পরের ম্যাচ নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের পুরো মনোযোগ এখন বাংলাদেশ ম্যাচ নিয়েই। কীভাবে আমরা বাংলাদেশকে হারাব, সেই চিন্তা করছি।’
কোন দলকে ‘টাইগার’ বলা হয় ক্রিকেটে, সেটি জেনেও না জানার ভান যদি করেও থাকেন, শাহিন জানেন ২০ ওভারের ক্রিকেটে পাকিস্তানকে হারানোর যথেষ্ট সামর্থ্য রাখে বাংলাদেশ। গত মে-জুন মাসে লাহোরে বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করলেও গত জুলাইয়ে মিরপুরে এসে লিটনদের কাছে সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান। এই এশিয়া কাপে বাংলাদেশ যেভাবে এগোচ্ছে, ফাইনালিস্ট হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। শাহিন তাই বলেছেন, ‘বাংলাদেশ ভালো দল। কদিন ধরে খুব ভালো খেলছে। ভালো দলের সঙ্গে খেললে প্রথম ধাক্কাটা দিতে হবে আপনাকেই। সুযোগ দেওয়া যাবে না। আমাদের ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই ভালো খেলতে হবে।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা অলিখিত সেমিফাইনাল ভেবেই হয়তো নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসকে নিয়ে কাল ঝুঁকি নেয়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। পাঁজরের বাঁ দিকের মাংসপেশিতে চোট পাওয়া লিটনের কাল ভারতের বিপক্ষে খেলা হয়নি। ম্যাচ না খেললেও ডাগআউটে বসে তিনি চেষ্টা করেছেন সতীর্থদের উজ্জীবিত করতে। যদি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ফাইনালে না ওঠা হয়, তাহলে কি প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের ফাইনাল হবে?
পাকিস্তান অধিনায়ক শাহিন বলছিলেন, ‘ভারত এখনো ফাইনালে ওঠেনি। যখন তারা ফাইনালে পৌঁছাবে, তখন আমরা তাদের দেখব। আমরা এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি। ফাইনালে যে দলই আসুক না কেন, আমরা তাদের হারাতে প্রস্তুত।’
ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের ভাবনায় যখন ফাইনাল, তখন হতাশা ঘিরে ধরেছে শ্রীলঙ্কাকে। গ্রুপ পর্বে দুর্দান্ত খেলা লঙ্কানরাই সুপার ফোরে কেমন অচেনা হয়ে গেল! ক্রিকেটের সৌন্দর্য এটাই, কাল লঙ্কানরা তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশের দিকে। বাংলাদেশ যদি ভারতকে হারাতে পারে, তাহলেই যে তাদের ফাইনালের আশাটা বেঁচে থাকে! বাংলাদেশকে ৪১ রানে হারিয়ে ভারত ফাইনালের টিকিট কেটেছে।
