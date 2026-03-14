রানআউট বিতর্কে সাবেকদের তোপের মুখে মিরাজ

এমসিসির আইন থাকলেও সালমান আলী আগাকে করা মেহেদী হাসান মিরাজের রান আউট মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। বিতর্কিত রানআউটে রীতিমতো তোপের মুখেই পড়েছেন বাংলাদেশের ওয়ানডে দলপতি। মিরাজের সমালোচনা করেছেন মোহাম্মদ কাইফ, রমিজ রাজা, অজয় জাদেজাদের মতো সাবেক ক্রিকেটাররা।
মিরাজের সমালোচনা করতে গিয়ে এক্সে দেওয়া বার্তায় ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কাইফ লিখেছেন, ‘এটা একেবারেই ঠিক হয়নি। উইকেট পাওয়ার জন্য যতই মরিয়া হওয়া হোক না কেন, এমন রানআউট কখনোই ন্যায্যতা পেতে পারে না; তাও আবার একজন অধিনায়কের কাছ থেকে। তরুণরা দয়া করে মনে রাখবে, সামনে যদি বিশ্বকাপের ফাইনালও থাকে, তবুও বাংলাদেশের অধিনায়ক যা করেছেন তা কখনো করা উচিত নয়। ন্যায্য খেলা ছাড়া খেলাধুলার কোনো মূল্যই থাকে না।’
সালমানকে এভাবে আউট করায় ক্রিকেটে দাগ লেগেছে বলে মনে করেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার রমিজ। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, ‘এই আউট স্পোর্টসম্যানশিপ স্পিরিটের বিপক্ষে। তাই এটা নিয়ে বিতর্ক হবে। নিয়ম অনুযায়ী সে আউট ছিল, ক্রিজের বাইরে ছিল ৷ কিন্তু সে বল উঠিয়ে দিচ্ছিল। ফলো থ্রু থেকে বল আসছিল, বোলার ও সালমান একই লাইনে ছিল। তারপর সে বল উঠিয়ে উইকেট লাগিয়ে আপিল করল এবং আউট দিয়ে দিল। এই আউটের আবেদন প্রত্যহার করা যেত।’
ক্রিকেটে এখন আর স্পোর্টসম্যানশিপ নেই বলে মনে করেন রমিজ, ‘আধুনিক যুগের ক্রিকেটাররা স্পোর্টসম্যানশিপকে সামনে রাখে না। তারা নিয়মে চলে এবং বলে তারা কোনো নিয়ম পরিপন্থী কাজ করেনি। কিন্তু তারা এমন কিছু করেছে যেটার কারণে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে যে জেন্টলম্যান গেম বলা হয় সেখানে দাগ লেগেছে। আপনার মনে থাকবে, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে বাংলাদেশ টাইমআউট করেছিল।’
মিরাজের এই রানআউটের প্রসঙ্গে টেনে বাংলাদেশকে খোঁচা দিয়েছেন অজয়। এক্সে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার লিখেছেন, ‘অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের টাইমআউট থেকে সালমান আগার বিতর্কিত রানআউট, মনে হচ্ছে বাংলাদেশকে বিশ্বাস করা একটা ক্রাইম। তাদের বিপক্ষে খেলতে হলে সব দলকে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।’
সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বিতর্কিত রানআউটের ঘটনায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে মেহেদী হাসান মিরাজ এবং সালমান আলী আগা। স্বাগতিক অধিনায়কের করা এই রানআউটকে ক্রিকেটের চেতনা পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানি ব্যাটার। মিরাজের জায়গায় তিনি থাকলে এভাবে আউটের চিন্তা করতেন না বলেও জানালেন সালমান।২ ঘণ্টা আগে
স্পোর্টসম্যানশিপ নাকি আইন—কোনটা আগে? সালমান আলী আগার রানআউটের পর এখন এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন মেনে পাকিস্তানি ব্যাটারকে আউট করলেও মেহেদী হাসান মিরাজের স্পোর্টসম্যানশিপ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। তবে বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ সাকলাইন মুশতাক মনে করেন, মিরাজ ভুল কিছু করেনি।২ ঘণ্টা আগে