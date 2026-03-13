সাতক্ষীরা

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ২০: ৫৪
সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক (ডিসি) আফরোজা আখতার। ছবি: সংগৃহীত

গত নির্বাচনে সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক (ডিসি) আফরোজা আখতার চারটি আসনে বিএনপিকে হারিয়ে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম হাবিব। আজ শুক্রবার শহরের তুফান কনভেনশন সেন্টারে বিএনপি আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

হাবিবুল ইসলাম হাবিব বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক সচিব ড. শেখ আব্দুর রশিদের পরিকল্পনায় খুলনা বিভাগের ৩৬টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসন পেয়েছে জামায়াত। আর সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক আফরোজা আখতার ইসলামী ছাত্রী সংস্থা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক নেত্রী হিসেবে ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে জেলার চারটি আসনে বিএনপিকে হারিয়ে দিয়েছেন।’

সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির ইফতার মাহফিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
তিনি বলেন, ‘অনেক ডিসি প্রত্যাহার হলেও সাতক্ষীরার ডিসি এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এই ডিসিকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। নইলে আগামীতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’ এ ছাড়া সাবেক সচিব ড. আব্দুর রশিদকে সাতক্ষীরায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা উচিত বলে মনে করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় এই নেতা।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহমতুল্লাহ পলাশের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলে আরও বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা ড. মনিরুজ্জামান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম ফারুক, জেলা জামায়াতের আমির শহীদুল ইসলাম মুকুল, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক তাজকিন আহমেদ চিশতি প্রমুখ।

