Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘গলির ক্রিকেট বয়ের মতো আচরণ করেছে মিরাজ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ১৪: ২২
‘গলির ক্রিকেট বয়ের মতো আচরণ করেছে মিরাজ’
মিরাজের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আকমল। ছবি: সংগৃহীত

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১২৮ রানের জয়ে সিরিজে সমতায় ফিরেছে পাকিস্তান। তবে সফরকারীদের জয় ছাপিয়ে রানআউট বিতর্কে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে মেহেদী হাসান মিরাজ। সালমান আলী আগাকে রানআউট করে বেশ তোপের মুখেই পড়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। আলোচিত ইস্যুতে মিরাজকে গলির ক্রিকেট বয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার কামরান আকমল।

এক্সে দেওয়া বার্তায় কামরান লিখেছেন, ‘মেহেদী হাসান, আপনি জাতীয় দলের অধিনায়ক কিন্তু আপনার আচরণটা ছিল একটা গলির ক্রিকেট বয়ের মতো। আপনাকে স্পোর্টসম্যানশিপ স্পিরিট দেখাতে হবে।’

অন্য দেশের সাবেক ক্রিকেটাররা সমালোচনা করলেও আলোচিত ইস্যুতে মিরাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন সতীর্থ এবং কোচরা। বাংলাদেশ দলের স্পিন কোচ মুশতাক আহমেদ সংবাদ সম্মলেন বলেন, ‘ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটেছিল যে ড্রেসিংরুম থেকেও বিষয়টি বুঝে উঠতে সময় লেগেছে। বলটি তখনও খেলায় ছিল। সালমান আলী আগা ক্রিজ থেকে বেশ অনেকটা দূরে ছিলেন। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন বলটি ‘ডেড’ হয়ে গেছে এবং তিনি মিরাজকে বলটি তুলে দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। অন্য দিকে মিরাজ সম্পূর্ণ খেলার মধ্যে ছিলেন এবং তিনি সুযোগ দেখা মাত্রই রান আউট করেছেন। মিরাজ কোনো ভুল করেনি।’

এমসিসির আইন থাকায় মিরাজের করা রানআউট নিয়ে বিতর্কের কিছু দেখছেন না লিটন দাস। এই ঘটনায় অধিনায়কের স্পোর্টসম্যানশিপ নষ্ট হয়নি বলেও মনে করেন তিনি, ‘এখানে কেউ চ্যারিটি লিগ খেলতে আসেনি; এটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ। যেহেতু আইনে আছে আউট। আমি তো এখানে কোনো দিক থেকেই দেখি না স্পোর্টসম্যানশিপ নষ্ট হওয়া বা কোনো কিছু। যে যার ব্যক্তিগত মতামত দিতেই পারে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা আউট… তো আউট।’

বিষয়:

খেলামেহেদী হাসান মিরাজক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে মেরে শাস্তি পেলেন সালমান

‘গলির ক্রিকেট বয়ের মতো আচরণ করেছে মিরাজ’

‘গলির ক্রিকেট বয়ের মতো আচরণ করেছে মিরাজ’

পিএসএল ছেড়ে আইপিএলে মুজারাবানি, আইনি পদক্ষেপের হুমকি পিসিবির

রানআউট বিতর্কে সাবেকদের তোপের মুখে মিরাজ