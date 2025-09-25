Ajker Patrika
দেশ থেকেই জাকেরকে বলা হয়েছিল, তিনি অধিনায়ক হতে পারেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
অধিনায়ক হওয়ার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন জাকের আলী অনিক। ছবি: ক্রিকইনফো
অধিনায়ক হওয়ার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন জাকের আলী অনিক। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসকে নিয়ে শুরু হয় দুশ্চিন্তা। পাঁজরের চোটে পড়া লিটনের জন্য অপেক্ষা করা হলেও তাঁকে ছাড়া ভারতের বিপক্ষে নামতে হয়েছে বাংলাদেশকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশীদের বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করতে হয়েছে জাকের আলী অনিককে।

ম্যাচে খেলেননি বাংলাদেশের নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁর পরিবর্তে অধিনায়কত্ব করেছেন জাকের আলী অনিক। বিষয়টি এশিয়া কাপে আসার আগ থেকেই জানতেন বলে জানিয়েছেন জাকের। ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেছেন, ‘লিটনের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার চিন্তাভাবনা ছিল। এমন কিছু হলে (লিটনের অনুপস্থিতি) দেশে থেকেই বলা হয়েছিল যে দরকার পড়লে আমাকে (অধিনায়কত্ব) দায়িত্ব নিতে হবে। গণমাধ্যমে হয়তো বলা হয়নি কিন্তু আগে থেকেই আমাকে এটা জানানো হয়েছিল।’  

২৪ ঘণ্টা না যেতেই পাকিস্তানের বিপক্ষে দুবাইয়ে আজ খেলতে নামতে হবে বাংলাদেশকে। অলিখিত সেমিফাইনালে লিটনকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারেননি জাকের। দুবাইয়ে গত রাতে ভারত ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক বলেন, ‘তিনি পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই আছেন। কালকের (পাকিস্তান) ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। অবশ্যই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখব।’

লিটনের কারণে গত রাতে ভারতের বিপক্ষে একাদশে বাধ্যতামূলক পরিবর্তন আনতে হয়েছে বাংলাদেশকে। শুধু লিটনই নন, তাঁর পাশাপাশি বাদ পড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম। এই চার ক্রিকেটারের পরিবর্তে ভারত ম্যাচের একাদশে এসেছেন পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন ও তানজিম হাসান সাকিব। কেন একাদশে এত পরিবর্তন, সেটার ব্যাখ্যায় জাকের বলেন, ‘একাদশে বাকি তিন পরিবর্তন দলের সমন্বয়, বিশ্রাম সব মিলিয়েই করা হয়েছে। দলের ভালোর কথা চিন্তা করেই এত পরিবর্তন করা।’

ভারতের দেওয়া ১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশ গত রাতে ১৯.৩ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। ৪১ রানের জয়ে ভারত উঠে গেল ফাইনালে। আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের বিপক্ষে খেলবে। ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ফাইনাল।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
