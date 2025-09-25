দেশ থেকেই জাকেরকে বলা হয়েছিল, তিনি অধিনায়ক হতে পারেন

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসকে নিয়ে শুরু হয় দুশ্চিন্তা। পাঁজরের চোটে পড়া লিটনের জন্য অপেক্ষা করা হলেও তাঁকে ছাড়া ভারতের বিপক্ষে নামতে হয়েছে বাংলাদেশকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশীদের বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করতে হয়েছে জাকের আলী অনিককে।
ম্যাচে খেলেননি বাংলাদেশের নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁর পরিবর্তে অধিনায়কত্ব করেছেন জাকের আলী অনিক। বিষয়টি এশিয়া কাপে আসার আগ থেকেই জানতেন বলে জানিয়েছেন জাকের। ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেছেন, ‘লিটনের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার চিন্তাভাবনা ছিল। এমন কিছু হলে (লিটনের অনুপস্থিতি) দেশে থেকেই বলা হয়েছিল যে দরকার পড়লে আমাকে (অধিনায়কত্ব) দায়িত্ব নিতে হবে। গণমাধ্যমে হয়তো বলা হয়নি কিন্তু আগে থেকেই আমাকে এটা জানানো হয়েছিল।’
২৪ ঘণ্টা না যেতেই পাকিস্তানের বিপক্ষে দুবাইয়ে আজ খেলতে নামতে হবে বাংলাদেশকে। অলিখিত সেমিফাইনালে লিটনকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারেননি জাকের। দুবাইয়ে গত রাতে ভারত ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক বলেন, ‘তিনি পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই আছেন। কালকের (পাকিস্তান) ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। অবশ্যই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখব।’
লিটনের কারণে গত রাতে ভারতের বিপক্ষে একাদশে বাধ্যতামূলক পরিবর্তন আনতে হয়েছে বাংলাদেশকে। শুধু লিটনই নন, তাঁর পাশাপাশি বাদ পড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম। এই চার ক্রিকেটারের পরিবর্তে ভারত ম্যাচের একাদশে এসেছেন পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন ও তানজিম হাসান সাকিব। কেন একাদশে এত পরিবর্তন, সেটার ব্যাখ্যায় জাকের বলেন, ‘একাদশে বাকি তিন পরিবর্তন দলের সমন্বয়, বিশ্রাম সব মিলিয়েই করা হয়েছে। দলের ভালোর কথা চিন্তা করেই এত পরিবর্তন করা।’
ভারতের দেওয়া ১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশ গত রাতে ১৯.৩ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। ৪১ রানের জয়ে ভারত উঠে গেল ফাইনালে। আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের বিপক্ষে খেলবে। ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ফাইনাল।
ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসকে নিয়ে শুরু হয় দুশ্চিন্তা। পাঁজরের চোটে পড়া লিটনের জন্য অপেক্ষা করা হলেও তাঁকে ছাড়া ভারতের বিপক্ষে নামতে হয়েছে বাংলাদেশকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশীদের বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করতে হয়েছে জাকের আলী অনিককে।
ম্যাচে খেলেননি বাংলাদেশের নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁর পরিবর্তে অধিনায়কত্ব করেছেন জাকের আলী অনিক। বিষয়টি এশিয়া কাপে আসার আগ থেকেই জানতেন বলে জানিয়েছেন জাকের। ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেছেন, ‘লিটনের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার চিন্তাভাবনা ছিল। এমন কিছু হলে (লিটনের অনুপস্থিতি) দেশে থেকেই বলা হয়েছিল যে দরকার পড়লে আমাকে (অধিনায়কত্ব) দায়িত্ব নিতে হবে। গণমাধ্যমে হয়তো বলা হয়নি কিন্তু আগে থেকেই আমাকে এটা জানানো হয়েছিল।’
২৪ ঘণ্টা না যেতেই পাকিস্তানের বিপক্ষে দুবাইয়ে আজ খেলতে নামতে হবে বাংলাদেশকে। অলিখিত সেমিফাইনালে লিটনকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারেননি জাকের। দুবাইয়ে গত রাতে ভারত ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক বলেন, ‘তিনি পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই আছেন। কালকের (পাকিস্তান) ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। অবশ্যই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখব।’
লিটনের কারণে গত রাতে ভারতের বিপক্ষে একাদশে বাধ্যতামূলক পরিবর্তন আনতে হয়েছে বাংলাদেশকে। শুধু লিটনই নন, তাঁর পাশাপাশি বাদ পড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম। এই চার ক্রিকেটারের পরিবর্তে ভারত ম্যাচের একাদশে এসেছেন পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন ও তানজিম হাসান সাকিব। কেন একাদশে এত পরিবর্তন, সেটার ব্যাখ্যায় জাকের বলেন, ‘একাদশে বাকি তিন পরিবর্তন দলের সমন্বয়, বিশ্রাম সব মিলিয়েই করা হয়েছে। দলের ভালোর কথা চিন্তা করেই এত পরিবর্তন করা।’
ভারতের দেওয়া ১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশ গত রাতে ১৯.৩ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। ৪১ রানের জয়ে ভারত উঠে গেল ফাইনালে। আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের বিপক্ষে খেলবে। ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ফাইনাল।
জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। এই হারে জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের এখন খেলতে হবে বাঁচা-মরার ম্যাচ। দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে অলিখিত সেমিফাইনাল। ভারতের কাছে হারের পর সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বাংলাদেশকে ধুয়ে দিয়েছেন রুবেল হোসেন।৭ মিনিট আগে
ভারতের কাছে হেরে এখন ফাইনালে ওঠার পথ বাংলাদেশের জন্য কঠিন হয়ে গেল। ২৪ ঘণ্টা না যেতেই দুবাইয়ে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। অলিখিত সেমিফাইনালে নামার আগে দলের কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে, সেটা খুঁজে বের করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী অনিক।১ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্যটা কঠিন ছিল, তবে তা লাগালের বাইরে ছিল না বাংলাদেশের। ১৬৯ রানের লক্ষ্য তাড়ায় এক প্রান্ত আগলে রেখে খেলে গেলেন সাইফ হাসান। কিন্তু বিশ্বসেরা ভারত দলের সামনে জয়ের জন্য একা সাইফের লড়াই যথেষ্ট ছিল না। ৫১ বলে সাইফ ৬৯ রানের ইনিংস খেললেও বাংলাদেশ ১২৭ রানে অলআউট হয়ে ম্যাচ হেরেছে ৪১ রানে...১১ ঘণ্টা আগে
বিসিবি নির্বাচনের জন্য সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী আজ প্রায় ৩০টি আপত্তি জমা পড়ে বোর্ড কার্যালয়ের অস্থায়ী নির্বাচন কমিশনে। এসব আপত্তির মধ্যে আছেন জেলা ও বিভাগীয় কোটার মনোনয়ন না পাওয়া কাউন্সিলর প্রার্থীরা এবং ক্যাটাগরি ২-এর সেই ১৫ ক্লাবের প্রতিনিধিরা, যাঁদের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে কমিশন।১২ ঘণ্টা আগে