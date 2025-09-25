বাংলাদেশের বিপক্ষে একগাদা ক্যাচ ফেলে ভারতের বাজে রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতকে হারানো যেন এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন কাজ। দাপুটে ক্রিকেট খেলে এবারের এশিয়া কাপে পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। তবে একটা রেকর্ডের দিকে তাকালে সূর্যকুমার, শুবমান গিল, অভিষেক শর্মারা লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইবেন।
বাজে রেকর্ডে ভারতের নাম উঠেছে গতকাল দুবাইয়ে সুপার ফোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে। ম্যাচটি সূর্যকুমার-অভিষেকরা ৪১ রানে জিতেছে ঠিকই। কিন্ত এই ম্যাচে ভারত পাঁচটি ক্যাচ মিস করেছে। যার মধ্যে সাইফ হাসান চারবার জীবন পেয়েছেন। ব্যক্তিগত ৪০ রানেন সময় তাঁর (সাইফ) বিপক্ষে কট এন্ড বোল্ডের সুযোগ হাতছাড়া করেন অক্ষর প্যাটেল। পরবর্তীতে ৬৫,৬৬, ৬৭-এই তিনবার সাইফের ক্যাচ ছেড়েছেন শিবম দুবে, সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা। শেষ ওভারে নাসুম আহমেদের ক্যাচ ছেড়েছেন কুলদীপ যাদব।
বাংলাদেশের বিপক্ষে পাঁচ ক্যাচ ছেড়ে দেওয়া ভারতের ২০২৫ এশিয়া কাপে সব মিলিয়ে ১২ ক্যাচ ড্রপ করেছে। এবারের এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ক্যাচ মিসের রেকর্ড এখন ভারত। দুইয়ে থাকা হংকং টুর্নামেন্টে ক্যাচ মিস করেছে ১১। এই তালিকায় তিন ও চারে থাকা বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা এবারের এশিয়া কাপে ছেড়েছে ৮ ও ৬ ক্যাচ। অথচ যে পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে এত রসিকতা চলে, তারা এই বিব্রতকর রেকর্ডে একটু পেছন দিকেই থাকছে। ২০২৫ এশিয়া কাপে তারা ছেড়ে তিন ক্যাচ।
সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিপক্ষেও ভারতের বাজে ফিল্ডিং লক্ষ্য করা গেছে। ২১ সেপ্টেম্বর ফিফটি করা পাকিস্তানি ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান দুইবার জীবন পেয়েছিলেন। দুটি ক্যাচই ছেড়েছিলেন অভিষেক শর্মা। সেদিন ক্যাচ মিস করেছিলেন কুলদীপ যাদব ও শুবমান গিল। দুবাইয়ে গত রাতে চারবার জীবন পাওয়া সাইফ আউট হয়েছেন ৬৯ রান করে। ৫১ বলের ইনিংসে তিন চার ও পাঁচ ছক্কা মেরেছেন। বাংলাদেশের এই ওপেনার ২০ সেপ্টেম্বর লঙ্কানদের বিপক্ষেও করেছিলেন ফিফটি।
অভিষেক শর্মা গত রাতে বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি ক্যাচ মিস করলেও দুটি ক্যাচ ধরেছেন। ৩৭ বলে ৬ চার ও ৫ ছক্কায় ৭৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংসের পাশাপাশি দুই ক্যাচ ধরে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতের একগাদা ক্যাচ মিসের বিপরীতে দারুণ ফিল্ডিং করেছেন সূর্যকুমার। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে বরুণ চক্রবর্তীকে অফে ঠেলে সিঙ্গেল নিতে যান সাইফ। এক্সট্রা কাভার এলাকা থেকে দৌড়ে এসে সরাসরি থ্রোতে স্ট্রাইকপ্রান্তের স্টাম্প ভেঙেছেন সূর্যকুমার। তাতে রান আউট হয়ে যান জাকের (৪)।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ হারের পর নিজের রান আউটকেই দায়ী করেছেন জাকের। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন,
‘আজ শেষ পর্যন্ত যদি থাকতে পারতাম। হয়তো রান আউটটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ফিনিশিং কীভাবে ভালো করা যায়, দলকে জেতানো যায়-সেটাই তো আমাদের কাজ।’ ভারত ৪১ রানে জিতে উঠে গেছে ফাইনালে। দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি টুর্নামেন্টের অলিখিত সেমিফাইনাল। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি।
২০২৫ এশিয়া কাপে ক্যাচ মিস
মিস দল
১২ ভারত
১১ হংকং
৮ বাংলাদেশ
৬ শ্রীলঙ্কা
৪ আফগানিস্তান
৪ ওমান
৩ পাকিস্তান
২ আরব আমিরাত
*২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
