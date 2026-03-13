Ajker Patrika
পিরোজপুর

নদীর পাড়ে পড়ে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা ও মাথাবিহীন লাশ

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নে গলাকাটা ও মাথাবিহীন অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) বিকেলে পূর্ব সারেংকাঠি গ্রামের ২ নম্বর ওয়ার্ডে মামুন মিয়ার ইটভাটার দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে নদীর পাড়ে লাশটি পড়ে থাকতে দেখা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা লাশটি দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি নেছারাবাদ থানায় অবহিত করে। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অজ্ঞাতনামা কোনো স্থান থেকে ওই ব্যক্তিকে ধরে এনে হত্যা করে লাশটি সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে।

নেছারাবাদ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। মস্তকবিহীন লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাসহ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা আসছেন। বিষয়টি গুরুত্বসহ তদন্ত করা হচ্ছে। নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ২৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে পারে।’

বিষয়:

পিরোজপুরহত্যাবরিশাল বিভাগবরিশালনেছারাবাদজেলার খবরলাশ
