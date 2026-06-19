Ajker Patrika
ক্রিকেট

দুই পরিবর্তন নিয়ে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ জুন ২০২৬, ১৪: ২৪
দুই পরিবর্তন নিয়ে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
টস হেরেছে স্বাগতিকেরা। ছবি: বিসিবি

লিটন দাসের চোটের কারণে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের নেতৃত্বে ছিলেন তাওহীদ হৃদয়। দ্বিতীয় ম্যাচেও উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে দেখা গেল না। তাঁর চোটের কারণে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টতেও মুদ্রা নিক্ষেপে অংশ নিলেন হৃদয়।

প্রথম টি-টোয়েন্টির মতো আজ অবশ্য টস ভাগ্য কথা বলেনি বাংলাদেশের হয়ে। মুদ্রা নিক্ষেপে জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ। বাংলাদেশকে আগে ফিল্ডিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ আগে ব্যাট করবে সফরকারী দল।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ৪ উইকেটে হেরে যায় স্বাগিতকেরা। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই হৃদয়দের সামনে। হারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ হাতছাড়া হবে—এমন সমীকরণে একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। প্রথম টি-টোয়েন্টি থেকে বাদ পড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান ও শরীফুল ইসলাম। তাঁদের পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয়েছে নাহিদ রানা ও নাসুম আহমেদকে। অন্যদিকে এক পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। জাভিয়ের বার্টলেটের বদলে জায়গা পেয়েছেন অ্যারন হার্ডি।

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শুরুর আগে পুরো সিরিজ থেকে লিটনের ছিটকে যাওয়ার গুঞ্জন উঠেছিল। যদিও বিষয়টি নিয়ে তেমন কিছু বলেননি হৃদয়। টি-টোয়েন্টির নিয়মিত অধিনায়ক লিটনের চোট নিয়ে তাই ধোঁয়াশা থেকেই গেল।

দুই দলের একাদশ:

বাংলাদেশ: সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয় (অধিনায়ক), শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নাসুম আহমেদ, আব্দুল গাফফার সাকলাইন, রিশাদ হোসেন, নাহিদ রানা, মোস্তাফিজুর রহমান।

অস্ট্রেলিয়া: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জশ ইংলিস, কুপার কনোলি, ম্যাট রেনশ, নিখিল চৌধুরী, জোয়েল ডেভিস, টিম ডেভিড, অ্যারন হার্ডি, নাথান এলিস, স্পেনসার জনসন, অ্যাডাম জাম্পা।

বিষয়:

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