Ajker Patrika
ক্রিকেট

ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরুর দিনক্ষণ জানাল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরুর দিনক্ষণ জানাল আইসিসি
আগামী বছরের অক্টোবরে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়ায় হতে যাওয়া ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় নির্ধারণ করেছে আইসিসি। ৪ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত হবে আইসিসির এই ইভেন্ট।

ক্রিকইনফোর আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, গত মে মাসে আহমেদাবাদে আইসিসির এক বোর্ড মিটিংয়ে সূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। তবে সূচির খুঁটিনাটি দিকগুলো নিশ্চিত করা হবে এডিনবরায় আগামী জুলাইয়ে আইসিসির আসন্ন বৈশ্বিক সাধারণ সভায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার আট ভেন্যু টুর্নামেন্টের অধিকাংশ ম্যাচ আয়োজন করার সুযোগ পাবে। ৫৪ ম্যাচের মধ্যে অন্তত ৪১ ম্যাচ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ৮ থেকে ১০ ম্যাচ হবে জিম্বাবুয়েতে। নামিবিয়ায় হবে তিন ম্যাচ।

২০০৩ সালে সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১৪ দল। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে ১৪ দল। প্রত্যেক গ্রুপে থাকছে সাতটি করে দল। এরপর গ্রুপের সেরা তিন দল যাবে সুপার সিক্স পর্বে। সুপার সিক্স থেকে সেমিফাইনাল, ফাইনাল শেষে নির্ধারিত হবে শিরোপাজয়ী দল।

বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচির পাশাপাশি আইসিসির পরবর্তী সভায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েও হবে আলোচনা। লাল বলের বৈশ্বিক এই আসরে বর্তমানে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৯। জিম্বাবুয়ে, আফ্গানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড পূর্ণ সদস্য দেশ হলেও এখ্নো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আইসিসির ১২টি পূর্ণ সদস্য দেশকে নিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পরবর্তী আসর হবে কিনা, তা নিয়ে আগামী জুলাইয়ে আসতে পারে সিদ্ধান্ত।

সবশেষ ভারতে হয়েছিল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ১০ দল। পুরো টুর্নামেন্টে সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে গিয়ে হেরেছিল ভারত। অস্ট্রেলিয়া হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটওয়ানডে বিশ্বকাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত