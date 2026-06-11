ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরুর দিনক্ষণ জানাল আইসিসি

দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়ায় হতে যাওয়া ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় নির্ধারণ করেছে আইসিসি। ৪ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত হবে আইসিসির এই ইভেন্ট।
ক্রিকইনফোর আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, গত মে মাসে আহমেদাবাদে আইসিসির এক বোর্ড মিটিংয়ে সূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। তবে সূচির খুঁটিনাটি দিকগুলো নিশ্চিত করা হবে এডিনবরায় আগামী জুলাইয়ে আইসিসির আসন্ন বৈশ্বিক সাধারণ সভায়।
দক্ষিণ আফ্রিকার আট ভেন্যু টুর্নামেন্টের অধিকাংশ ম্যাচ আয়োজন করার সুযোগ পাবে। ৫৪ ম্যাচের মধ্যে অন্তত ৪১ ম্যাচ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ৮ থেকে ১০ ম্যাচ হবে জিম্বাবুয়েতে। নামিবিয়ায় হবে তিন ম্যাচ।
২০০৩ সালে সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১৪ দল। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে ১৪ দল। প্রত্যেক গ্রুপে থাকছে সাতটি করে দল। এরপর গ্রুপের সেরা তিন দল যাবে সুপার সিক্স পর্বে। সুপার সিক্স থেকে সেমিফাইনাল, ফাইনাল শেষে নির্ধারিত হবে শিরোপাজয়ী দল।
বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচির পাশাপাশি আইসিসির পরবর্তী সভায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েও হবে আলোচনা। লাল বলের বৈশ্বিক এই আসরে বর্তমানে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৯। জিম্বাবুয়ে, আফ্গানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড পূর্ণ সদস্য দেশ হলেও এখ্নো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আইসিসির ১২টি পূর্ণ সদস্য দেশকে নিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পরবর্তী আসর হবে কিনা, তা নিয়ে আগামী জুলাইয়ে আসতে পারে সিদ্ধান্ত।
সবশেষ ভারতে হয়েছিল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ১০ দল। পুরো টুর্নামেন্টে সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে গিয়ে হেরেছিল ভারত। অস্ট্রেলিয়া হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন।
ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর তুলুজে বিশ্বকাপের কয়েকটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ম্যাচের সময় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য রাত্রীকালীন কারফিউ জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সম্প্রতি পিএসজির চ্যাম্পিয়নস লিগ জয় উদযাপনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ও ভাঙচুরের ঘটনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি মাত্র কয়েক ঘণ্টা। মেক্সিকো সিটিতে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াচ্ছে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’। এই ম্যাচ শুরুর আগেই আলোচনায় মেক্সিকোর গিলবের্তো মোরা।২ ঘণ্টা আগে
বিবৃতিতে কিট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানটি আরও যোগ করে, ‘পর্যালোচনা প্রক্রিয়া চলাকালীন ফিফা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের সরঞ্জাম সংক্রান্ত নিয়মাবলীর অধীনে কিছু দৃশ্যমান উপাদান ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা নকশায় পরিবর্তনের অনুরোধ জানায়। যদিও এই ব্যাখ্যাটি আমাদের উদ্দেশ্যের চেয়ে আলা২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালেও মেক্সিকোতে গিয়ে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা পেয়েছে ইরান। তিজুয়ানায় স্থানীয় সমর্থকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা যেন কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে টিম মেল্লিকে।২ ঘণ্টা আগে