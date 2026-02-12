ফলাফল না নিয়ে কেউ কেন্দ্র ছাড়বেন না: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক এবং কুমিল্লা-৪ আসনে জামায়াত জোটের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ভোটের ফলাফল না নিয়ে কেউ কেন্দ্র ছাড়বেন না। ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হলে সবাই কেন্দ্রে অবস্থান করুন। বিশেষ করে যাঁরা এজেন্ট এবং আমাদের নেতা-কর্মী রয়েছেন, সবাই নিজ নিজ কেন্দ্রে অবস্থান করুন। ভোট গণনা শেষ হলে ফলাফলের কাগজ হাতে নিয়ে কেন্দ্র ছাড়বেন।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল পৌনে ৪টায় ফেসবুক লাইভে তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘বিকেল সাড়ে ৪টায় মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ শেষ হলে আপনারা পোলিং এজেন্টরা অবশ্যই কেন্দ্রে অবস্থান করবেন। ফলাফল ছাড়া আপনারা কেউ কেন্দ্র ছাড়বেন না। এটা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন।’
ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে উল্লেখ করে সরকারসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি। তবে প্রতিপক্ষের হুমকি-ধমকিসহ নানা অপচেষ্টা ভোটার উপস্থিতিতে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছে দলটি।১ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেছেন, ‘আমরা আশা করছি, বিপুল ভোটে সর্বোচ্চসংখ্যক আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করব, ইনশা আল্লাহ।’ আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে তিনটি আসনের কয়েকটি কেন্দ্রে ‘ভোট গ্রহণে বিশৃঙ্খলার’ অভিযোগ তুলে সেখানকার ভোট স্থগিত করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। কুমিল্লা-৮, শরীয়তপুর-২ ও পটুয়াখালী-১ আসনের বহু কেন্দ্রে অনিয়ম হয়েছে বলে দাবি তাদের।২ ঘণ্টা আগে
কেউ কেউ কেন্দ্র দখল ও ব্যালট ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। একইসঙ্গে এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অনুরোধ করেন। আজ বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক একাউন্টে এক পোস্টে এ অভিযোগ করেন শফিকুর রহমান।৩ ঘণ্টা আগে