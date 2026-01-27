নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ, নিন্দা জানাল জামায়াত

ঢাকা-৮ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর নির্বাচনী প্রচারকালে ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানান দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।
বিবৃতিতে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক ও ঢাকা-৮ আসনে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী দুপুরে রাজধানীর শান্তিনগর এলাকায় গণসংযোগ চালানোর সময় একটি বড় দলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। এই ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
জামায়াতের এ নেতা আরও বলেন, আরপিও অনুযায়ী নির্বাচনী কাজে বাধা দেওয়া একটি গুরুতর অপরাধ। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালানো অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকারে বাধা দেওয়া গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত।
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়, অগণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সহনশীলতার পরিপন্থী। রাজনৈতিক মতভিন্নতার অজুহাতে এ ধরনের সহিংসতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
অবিলম্বে হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং দেশে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
ময়মনসিংহের নির্বাচনী জনসভায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল পালিয়ে যাওয়া স্বৈরাচারের মুখের ভাষা ব্যবহার করে বলছে—বিএনপি নাকি দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন ছিল। তাহলে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সংসদে তাদেরও তো দুজন সদস্য ছিলেন, বিএনপির সরকারে ছিলেন। বিএনপি যদি এতই খারাপ হতো, তাহলে২০ মিনিট আগে
নারীরা শান্তিপ্রিয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করে না বলেই দল হিসেবে তাঁরা জামায়াতে ইসলামকে বেছে নেন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
জামায়াত নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদ করায় ‘সাইবার বুলিংয়ের শিকার’ হেমা চাকমা১ ঘণ্টা আগে
সারা দেশে নির্বাচনী প্রচারণায় নারী নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা ও হেনস্তার অভিযোগ করেছে জামায়াতে ইসলামী। এরই প্রতিবাদে ৩১ জানুয়ারি রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ পালন করবে দলটির মহিলা বিভাগ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজধানীতে প্রথমবারের মতো নারী নেতা-কর্মীদের একটি বিশাল জমায়েত করার১ ঘণ্টা আগে