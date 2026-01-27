Ajker Patrika
নারীরা শান্তিপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করে না বলেই জামায়াতকে বেছে নেয়: তাহের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

নারীরা শান্তিপ্রিয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করে না বলেই দল হিসেবে তাঁরা জামায়াতে ইসলামকে বেছে নেন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। জাতীয় নির্বাচন ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনে ঢাকায় প্রথমবারের মতো জামায়াতের নারী সমাবেশে ঘোষণা দেন তাহের। সারা দেশে নির্বাচনী প্রচারে নারী নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা ও হেনস্তার অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে ৩১ জানুয়ারি রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ পালনের কথা জানান তিনি।

জামায়াতের এই নায়েবে আমির বলেন, ‘দেশে জামায়াতের নারী সমর্থক বেশি হওয়ায় তাদের ভোটও বেশি। নারীরা শান্তিপ্রিয় এবং তারা উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করে না বলেই জামায়াতকে বেছে নেয়।’

জামায়াতের এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘সারা দেশে আমাদের নারী কর্মীদের সক্রিয়তা দেখে প্রতিপক্ষরা ভীত হয়ে পড়েছে। মহিলাদের কর্মকাণ্ড প্রতিপক্ষের প্রচারণাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখেই এই আক্রমণ চালানো হচ্ছে।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম মাছুম, প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ওলিউল্লাহ নোমানসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

