জামায়াত ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের জামাই-আদরে রাখবে: কৃষ্ণ নন্দী

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৪
জামায়াত ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের জামাই-আদরে রাখবে: কৃষ্ণ নন্দী
খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন কৃষ্ণ নন্দী। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী বলেছেন, ‘হিন্দুদের বলা হয়—জামায়াত ক্ষমতায় আসলে হিন্দুরা এ দেশে থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি বলতে চাই, জামায়াত ক্ষমতায় আসলে এ দেশে জামাই-আদরে রাখবে।’

আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষ্ণ নন্দী আরও বলেন, ‘জামায়াত টাকা দিয়ে ভোট কেনে না। টাকা দিয়ে গরু, ছাগল বিক্রি হয়। একটি দল বস্তার মুখ খুলে দিয়েছে। আপনারা টাকায় ভোট বিক্রি করবেন না।’

জামায়াতে ইসলামী খুলনা জেলা ও মহানগর শাখা আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আমির শফিকুর রহমান।

‘ফ্যামিলি কার্ড আসলে ফাজলামি কার্ড, আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না’‘ফ্যামিলি কার্ড আসলে ফাজলামি কার্ড, আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না’

জামায়াত ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের জামাই-আদরে রাখবে: কৃষ্ণ নন্দী

