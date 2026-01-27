Ajker Patrika
নাটোর

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

নাটোর ও লালপুর প্রতিনিধি
পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার
রঞ্জিত কুমার সরকার। ছবি: সংগৃহীত

নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ফারজানা শারমিন পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করায় জেলা বিএনপির প্রবীণ সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকারকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার নাটোর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি নাটোর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ফারজানা শারমিন পুতুল সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনী পথসভায় জেলা বিএনপির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকার অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।

তাঁর ওই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এতে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। পরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর আদেশে আজ রঞ্জিত কুমার সরকারকে দলীয় সব পদসহ প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়।

জানা যায়, গত শনিবার (২৪ জানুয়ারি) লালপুর উপজেলার কড়াইতলা এলাকায় নাটোর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক (বহিষ্কৃত) তাইফুল ইসলাম টিপুর (বহিষ্কৃত) নির্বাচনী সভায় রঞ্জিত কুমার সরকার একই আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ফারজানা শারমিন পুতুলকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।

মুহূর্তের মধ্যে বক্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে তীব্র আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়। পরে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এলে ওই দিন রাতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জানতে চাইলে নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. রহিম নেওয়াজ বলেন, নাটোর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে নিয়ে অশালীন, কুরুচিপূর্ণ ও নারীবিদ্বেষী বক্তব্য দেওয়ায় কেন্দ্রের নির্দেশে রঞ্জিত কুমার সরকারকে সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিষয়:

নাটোরবিএনপিলালপুররাজশাহী বিভাগবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

সম্পর্কিত

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

ফরিদপুরে আলাদা স্থানে বাস-প্রাইভেট কার খাদে, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন যাত্রীরা

ফরিদপুরে আলাদা স্থানে বাস-প্রাইভেট কার খাদে, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন যাত্রীরা

রাজস্ব কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক

রাজস্ব কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান মার্কিন নাগরিক কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান মার্কিন নাগরিক কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা