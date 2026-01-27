Ajker Patrika
রাজনীতি

স্বৈরাচারের ভাষায় একটি দল বিএনপিকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে: তারেক রহমান

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৫৫
স্বৈরাচারের ভাষায় একটি দল বিএনপিকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে: তারেক রহমান
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ মঙ্গলবার বিকেলে ময়মনসিংহের সার্কিট হাউস মাঠে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নির্বাচনী জনসভায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল পালিয়ে যাওয়া স্বৈরাচারের মুখের ভাষা ব্যবহার করে বলছে—বিএনপি নাকি দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন ছিল। তাহলে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সংসদে তাদেরও তো দুজন সদস্য ছিলেন, বিএনপির সরকারে ছিলেন। বিএনপি যদি এতই খারাপ হতো, তাহলে তাঁরা কেন সংসদ ছেড়ে চলে আসেননি?’

ওই দুই সংসদ সদস্য কেন সংসদ ছেড়ে আসেননি, তার কারণ ব্যাখ্যা করে তারেক রহমান বলেন, ‘সে জন্যই আসেননি, কারণ, তাঁরা জানতেন, সে সময়ে খালেদা জিয়া কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করছেন। তাঁরা ভালো করেই জানতেন, খালেদা জিয়া দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন না। সব দলের আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বলে, খালেদা জিয়ার সময় দেশ দুর্নীতি থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করে। যে কারণে স্বৈরাচার পালিয়েছে। খালেদা জিয়ার সময় এমন ছিল। একসঙ্গে তাঁরা একে অন্যের দোষারোপ করছেন, তাহলে আপনারাই বলুন, তাঁরা কেমন?’

আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে ময়মনসিংহ বিভাগীয় বিএনপি আয়োজিত নগরের সার্কিট হাউস মাঠে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, দেশে ১৬ বছর গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। কারণ, তাঁদের কোনো স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল না। আগামী ১২ তারিখ যে ভোট হবে, তার মাধ্যমে অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। মানুষের ন্যায্য অধিকার যেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে জন্য দরকার ভোটের অধিকার।

বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর—যেখানের কথাই বলুন, সবখানেই অনেক সমস্যা রয়েছে। ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট। কারণ, এক যুগের বেশি সময় ধরে সেগুলো সংস্কার বা নতুন করে নির্মাণ করা হয়নি। ভোটের অধিকার ছিল না, তাই এগুলো হয়নি। ভোটের অধিকার থাকলে জনগণের সমস্যা সমাধান হতো। ‘আমি-ডামি’ নির্বাচন হয়েছিল, যে কারণে জনগণের প্রতিনিধিত্ব হয়নি। এলাকার মা-বোনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি।

বিষয়:

বিএনপিময়মনসিংহতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

সম্পর্কিত

স্বৈরাচারের ভাষায় একটি দল বিএনপিকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে: তারেক রহমান

স্বৈরাচারের ভাষায় একটি দল বিএনপিকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে: তারেক রহমান

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ, নিন্দা জানাল জামায়াত

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ, নিন্দা জানাল জামায়াত

নারীরা শান্তিপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করে না বলেই জামায়াতকে বেছে নেয়: তাহের

নারীরা শান্তিপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করে না বলেই জামায়াতকে বেছে নেয়: তাহের

অনলাইনে জামায়াত সমর্থকদের হেনস্তার শিকার ডাকসু সদস্য হেমা চাকমা

অনলাইনে জামায়াত সমর্থকদের হেনস্তার শিকার ডাকসু সদস্য হেমা চাকমা