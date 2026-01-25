Ajker Patrika
জাতীয়

নরসিংদীতে গ্যারেজে ঘুমন্ত যুবককে ‘পুড়িয়ে হত্যা’, এমএসএফের নিন্দা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নরসিংদীতে গ্যারেজে ঘুমন্ত যুবককে ‘পুড়িয়ে হত্যা’, এমএসএফের নিন্দা

নরসিংদীতে চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক (২৩) নামের এক যুবককে ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)।

আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) সংগঠনটি এক বিবৃতিতে এ কথা জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত শুক্রবার গভীর রাতে নরসিংদী শহরের পুলিশ লাইনস এলাকার খানাবাড়ি মসজিদ মার্কেটের একটি ওয়ার্কশপে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের খোকন চন্দ্র ভৌমিকের ছেলে। তিনি ওই ওয়ার্কশপে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে এমএসএফ জানিয়েছে, প্রতিদিনের মতো গত শুক্রবার রাতেও কাজ শেষে ক্লান্ত হয়ে চঞ্চল দোকানের ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে দোকানের সাটারের নিচে আগুন ধরিয়ে দেয়। দোকানের ভেতরে পেট্রল ও মবিলজাতীয় দাহ্য পদার্থ থাকায় মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং চঞ্চল অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ও সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দোকানের সাটারে আগুন দিচ্ছেন।

নরসিংদীতে মধ্যরাতে গ্যারেজে আগুনে ঘুমন্ত কর্মচারীর মৃত্যু, সন্দেহ হত্যাকাণ্ডনরসিংদীতে মধ্যরাতে গ্যারেজে আগুনে ঘুমন্ত কর্মচারীর মৃত্যু, সন্দেহ হত্যাকাণ্ড

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন মনে করে, এ ধরনের নৃশংস ও সহিংস ঘটনা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। সংগঠনটি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করে জড়িত সব অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

বিষয়:

নরসিংদীহত্যাঅভিযোগমানবাধিকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

অভিনেত্রী ঊর্মিলা, বিজ্ঞাপনী সংস্থার এমডি গাউসুল ও প্রযোজক শাহরিয়ারের সম্পদের তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

ঊর্মিলা, গাউসুল ও শাহরিয়ারের সম্পদের তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪১৮ পদে বড় নিয়োগ

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪১৮ পদে বড় নিয়োগ

‘পাকিস্তান না খেললে বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ থাকবে না’

‘পাকিস্তান না খেললে বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ থাকবে না’

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে গ্যারেজে ঘুমন্ত যুবককে ‘পুড়িয়ে হত্যা’, এমএসএফের নিন্দা

নরসিংদীতে গ্যারেজে ঘুমন্ত যুবককে ‘পুড়িয়ে হত্যা’, এমএসএফের নিন্দা

নতুন পে স্কেল ঘুষ-দুর্নীতির ‘প্রিমিয়াম’ বৃদ্ধির অব্যর্থ হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে, টিআইবির সতর্কতা

নতুন পে স্কেল ঘুষ-দুর্নীতির ‘প্রিমিয়াম’ বৃদ্ধির অব্যর্থ হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে, টিআইবির সতর্কতা

অভিনেত্রী ঊর্মিলা, বিজ্ঞাপনী সংস্থার এমডি গাউসুল ও প্রযোজক শাহরিয়ারের সম্পদের তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

অভিনেত্রী ঊর্মিলা, বিজ্ঞাপনী সংস্থার এমডি গাউসুল ও প্রযোজক শাহরিয়ারের সম্পদের তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

একাত্তরের বন্ধু বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি মারা গেছেন

একাত্তরের বন্ধু বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি মারা গেছেন