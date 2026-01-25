নরসিংদীতে গ্যারেজে ঘুমন্ত যুবককে ‘পুড়িয়ে হত্যা’, এমএসএফের নিন্দা

নরসিংদীতে চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক (২৩) নামের এক যুবককে ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)।
আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) সংগঠনটি এক বিবৃতিতে এ কথা জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত শুক্রবার গভীর রাতে নরসিংদী শহরের পুলিশ লাইনস এলাকার খানাবাড়ি মসজিদ মার্কেটের একটি ওয়ার্কশপে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের খোকন চন্দ্র ভৌমিকের ছেলে। তিনি ওই ওয়ার্কশপে কর্মরত ছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে এমএসএফ জানিয়েছে, প্রতিদিনের মতো গত শুক্রবার রাতেও কাজ শেষে ক্লান্ত হয়ে চঞ্চল দোকানের ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে দোকানের সাটারের নিচে আগুন ধরিয়ে দেয়। দোকানের ভেতরে পেট্রল ও মবিলজাতীয় দাহ্য পদার্থ থাকায় মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং চঞ্চল অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ও সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দোকানের সাটারে আগুন দিচ্ছেন।
মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন মনে করে, এ ধরনের নৃশংস ও সহিংস ঘটনা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। সংগঠনটি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করে জড়িত সব অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।
