অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)।

পদসংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/বিএসসি ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৪ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: ৪০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

