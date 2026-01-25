অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)।
পদসংখ্যা: ১০০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/বিএসসি ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৪ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: ৪০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১৩ মিনিট আগে
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) একাধিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ জানুয়ারি থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।২৪ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)। প্রতিষ্ঠানটিতে কনসালট্যান্ট/স্পেশালিস্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৯৭তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে অফিসার ক্যাডেট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ মার্চ ২০২৬। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে