ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের প্যারোলের জন্য আবেদন করেছিল পরিবার: বাগেরহাটের ডিসি

স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যুর পর বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধঘোষিত) সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির জন্য বাগেরহাট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আবেদন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বজনেরা। বাগেরহাট জেলা প্রশাসকও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সাদ্দাম যশোর কারাগারে বন্দী থাকায় তাঁদের সেখানে যেতে বলা হয়। তবে সাদ্দামের মামা বলেছেন, তাঁদের লাশ নিয়ে যশোর কারাগারে যেতে বলা হয়েছিল, সেখানে কোনো আবেদনের কথা বলা হয়নি।
সাদ্দামের ভাই শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘শুক্রবার যখন মরদেহ দুটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়; তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই সাদ্দামকে শেষবারের মতো তার স্ত্রী ও সন্তানকে দেখানোর। এরপর আমাদের মামা হেমায়েত উদ্দিন তাঁর এক সহকর্মীকে নিয়ে যান বাগেরহাটের ডিসি অফিসে। ছুটির দিন থাকাতে ডিসি স্যার না থাকায় চলে যান ডিসি বাংলোতে। সেখানে ডিসিকে সব খুলে বলার পর সাদ্দামকে প্যারোলে মুক্তির আবেদনপত্রটি দিয়ে দিই। এরপর আবেদনপত্রটির এক কপিও আমাদের দিয়ে দেয় বাংলোর এক কর্মকর্তা। সেখানে রিসিভ করার কোনো স্বাক্ষর ছিল না। স্বাক্ষর না থাকার বিষয়টি জানতে চাইলে বাংলোর কর্মকর্তা জানান, কোনো সমস্যা হবে না। বাংলো থেকে পরে জানানো হয়, প্যারোলে মুক্তি মেলেনি।’
শহিদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাগেরহাটের ডিসি বলেছেন—তিনি (ডিসি) নাকি আমাদের বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন; একই সঙ্গে যশোরের ডিসি ও কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন। তিনি এই ধরনের কোনো কথাই বলেননি। তিনি এই পরামর্শটা দিলেও আমরা যশোরে যোগাযোগ করতাম। শেষমেশ আমরা নিজেরাই জেলারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরে কারাফটকে কয়েক মিনিটের জন্য ভাইকে তার সন্তান ও স্ত্রীকে দেখতে দিল।’ তিনি বলেন, ‘আমরা তো এসব প্রক্রিয়া বুঝি না। আমলাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এই পরিণতি হয়েছে।’
সাদ্দামের মামা মো. হেমায়েত উদ্দিন বলেন, ‘আমি আবেদন করেছিলাম। জেলা প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে—‘‘যেহেতু যশোর জেলে, তাই আমাদের প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার সুযোগ নেই।’’ পরে বাগেরহাটের জেল সুপারের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেছেন, ‘‘আমাদের কোনো সুযোগ নেই, আপনারা যশোরে মরদেহ নিয়ে দেখা করিয়ে আসেন।’’ পরে আমরা যশোরে দেখা করিয়েছি। সেখানেও মাত্র ৪-৫ মিনিট সময় দিয়েছে।’
হেমায়েত আরও বলেন, ‘জেলা প্রশাসন ও কারাগার থেকে যদি আমাদের বলা হতো যশোরে আবেদন করেন, তাহলে আমরা যশোরে আবেদন করতাম। কিন্তু আমাদের কেউ জানায়নি যে যশোরে আবেদন করলে প্যারোলে মুক্তি দিতে পারে।’
প্যারোলের বিষয়ে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন বলেন, ‘প্যারোলের একটি আবেদন নিয়ে এসেছিল। তাদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে। যেহেতু সে আছে যশোরের কারাগারে, আবেদন করতে হবে সেখানকার (যশোরের) জেলা প্রশাসক বা জেল সুপারের কাছে। তবে প্যারোলের ক্ষেত্রে মুক্তি পেলে শুধু ওই জেলার মধ্যে তার প্যারোলের হুকুমটা কার্যকর হবে। এখানকার প্রশাসন তাদের বিষয়ে যশোর জেলা কারাগারেও বলে দিয়েছিল। কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলেছিল, যেন সুন্দরভাবে, সঠিকভাবে তাদের মৃত স্বজনদের লাশ দেখতে পারে। আমরা তাদের সেখানে যাওয়া ও দেখার বিষয়ে সহযোগিতা করেছি।’
এদিকে সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির আবেদনের বিষয়ে যশোর জেলা প্রশাসকের মিডিয়া সেলের সহকারী কমিশনার আশীষ কুমার দাস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাগেরহাট কারাগার থেকে ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আগত বন্দী জুয়েল হাসান সাদ্দাম নামের ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর কিংবা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর প্যারোলে মুক্তির কোনো ধরনের আবেদন করা হয়নি। বরং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে পরিবারের বক্তব্য থেকে জানা যায়, সময় স্বল্পতার কারণে তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্তে প্যারোলে মুক্তির আবেদন না করে জেল গেটে লাশ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফেসবুকের বিভিন্ন পোস্টে উল্লিখিত বন্দীর স্ত্রীকে লিখিত চিঠি ও কারাগারে বন্দী অবস্থায় ছবি দেখা যাচ্ছে, যা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ ছাড়া আবেদনের পরেও প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়নি—এ ধরনের তথ্যও মিথ্যা; কারণ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর বরাবর প্যারোলে মুক্তি-সংক্রান্ত কোনো আবেদনই করা হয়নি। বরং পরিবারের মৌখিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কারা কর্তৃপক্ষ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে মানবিক দিক বিবেচনায় কারাফটকে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করে।
চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে পৌনে ১৪ কোটি টাকার ক্রুড অয়েল গায়েবের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তেল গায়েবের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত একমাত্র তেল শোধনাগারে এই অভিযান চালান দুদক...২৬ মিনিট আগে
দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিলে দেশ জঙ্গি রাষ্ট্র হবে বলে মন্তব্য করেছেন বরগুনা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মনি। তিনি বলেন, ‘যারা ’৭১ সালে এই দেশ চায় নাই, তারা এখন দেশের মালিকানা চায়। তারা এখন দেশে ভোট চায়।’২৮ মিনিট আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ফেনীর মানুষের যেমন বিএনপির কাছে অনেক দাবি রয়েছে, তেমনি বিএনপিরও ফেনীবাসীর কাছে একটি বড় দাবি আছে—ধানের শীষকে বিজয়ী করা। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া ফেনীর মেয়ে। এখানে ধানের শীষ বিজয়ী হলে ফেনীর সম্মানই বাড়বে।৩৫ মিনিট আগে
আওয়ামী লীগকে (কার্যক্রম) যে প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা আইন ও সংবিধানসম্মত হয়নি। দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করা হলে তা কখনোই নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না। এতে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র দুটিই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।৩৬ মিনিট আগে