রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪১৮ পদে বড় নিয়োগ

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) অধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
মনোবিজ্ঞানী ও মেডিকেল অফিসার।
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (সাইকোলজি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ৮৪,০০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সাইকোলজি)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
বেতন: ৭৫,৬০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেডিকেল অফিসার, ৩টি।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের কর্মকর্তা।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক।
পদসংখ্যা: (ইলেকট্রিক্যাল ৭টি, ইলেকট্রনিকস ১১টি, কেমিস্ট্রি ৮টি)।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০)
৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী ব্যবস্থাপক (সামাজিক ও পরিবেশ ইউনিট)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের বিশেষায়িত টেকনিক্যাল স্টাফ।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
বেতন: ২৭,৬০০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫)
২৪,০০০ টাকা।
পদের নাম: ট্রেইলার বা ফর্কলিফট অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন: ২৪,০০০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডিং)।
পদসংখ্যা: ৫টি।
বেতন স্কেল: ২১,৬০০ টাকা।
পদের নাম: মিলিং মেশিন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৩টি।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
পদের নাম: পলিশার।
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
পদের নাম: রিগার।
পদসংখ্যা: ১০টি।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের টেকনিক্যাল স্টাফ।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান বা ফিটার।
পদসংখ্যা: ২১টি।
বেতন: ২৪,০০০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান।
পদসংখ্যা: (ইলেকট্রনিকস ৪, কুলিং অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ৩, মেকানিক্যাল ৭, ফিজিকস বা কেমিস্ট্রি ১১)।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
ডিকনটামিনেশন স্টাফ।
পদের নাম: ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট (ইকুইপমেন্ট ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট বা প্রিমিসেস ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট বা স্যানিটারি এয়ারলক অ্যাটেনডেন্ট। অ্যাকটিভ লন্ড্রি অ্যাটেনডেন্ট)।
পদসংখ্যা: ১৯টি।
বেতন: ১৭,৪০০ টাকা।
অন-সাইট ফায়ার স্টেশন বিভাগ
পদের নাম: উপব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন)।
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬)।
বেতন: ৮৪,০০০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন)।
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮)
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র ফায়ার অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯)
৫২,৮০০ টাকা।
পদের নাম: ফায়ার সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ৪টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩)
বেতন: ৩১,২০০ টাকা।
পদের নাম: ফায়ার লিডার।
পদসংখ্যা: ৫টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪)
বেতন: ২৭,৬০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র ফায়ার ফাইটার।
পদসংখ্যা: ১২টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬)
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
নিরাপত্তা ও শারীরিক সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পদের নাম: ইন্সপেক্টর (এনপিপি স্টেশন সিকিউরিটি পেট্রল এক্সামিনেশন)।
পদসংখ্যা: ৫টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯)
বেতন: ৫২,৮০০ টাকা।
পদের নাম: ভেহিকেল ইন্সপেক্টর।
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯)
বেতন: ৫২,৮০০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর।
পদসংখ্যা: ৬০টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০)
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র সিকিউরিটি সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ৫০টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪)
বেতন: ২৭,৬০০ টাকা।
পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাটেনডেন্ট।
পদসংখ্যা: ১৪৫টি
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭)
বেতন: ২০,৪০০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীর লিংকে গিয়ে অলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির দুই ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রার্থীদের আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) একাধিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ জানুয়ারি থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।৬ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।৭ ঘণ্টা আগে