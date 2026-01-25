ঠাকুরগাঁওয়ে ভূমিকম্প

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে আজ সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ঠাকুরগাঁও থেকে ৩৩ কিলোমিটার পূর্বে ৩ দশমিক ৪ মাত্রার এই মৃদু ভূকম্পন হয়েছে আজ রোববার সকাল ৮টা ৩৪ মিনিটে।
অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পবিষয়ক ওয়েবসাইট ভলকানো ডিসকভারি এই তথ্য জানিয়েছে।
ভলকানো ডিসকভারি জানায়, এই ভূমিকম্পের গভীরতা এখনো নিরূপণ করা যায়নি। যদিও ধারণা করা হচ্ছে, এটি অগভীর ভূমিকম্প ছিল। অধিকাংশ মানুষ এই ভূমিকম্প অনুভব করেনি।
রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা আগের দিনের চেয়ে আজ রোববার সকালে বেড়েছে। গতকাল শনিবার সকালে ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি বেড়ে হয়েছে ১৬ দশমিক ৩।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকায় আজ হালকা ধরনের কুয়াশা থাকার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ সময় আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে এবং আকাশ অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব কথা বলা হয়েছে।১ দিন আগে
আগামীকাল শনিবার ২৪ জানুয়ারিও সারা দেশের আবহাওয়া থাকতে পারে শুষ্ক। ২৫ জানুয়ারি তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও পরদিন ২৬ জানুয়ারি সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।২ দিন আগে
পূর্বাভাসে বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।২ দিন আগে