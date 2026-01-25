Ajker Patrika
পরিবেশ

ঠাকুরগাঁওয়ে ভূমিকম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ৫৪
ফাইল ছবি

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে আজ সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ঠাকুরগাঁও থেকে ৩৩ কিলোমিটার পূর্বে ৩ দশমিক ৪ মাত্রার এই মৃদু ভূকম্পন হয়েছে আজ রোববার সকাল ৮টা ৩৪ মিনিটে।

অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পবিষয়ক ওয়েবসাইট ভলকানো ডিসকভারি এই তথ্য জানিয়েছে।

ভলকানো ডিসকভারি জানায়, এই ভূমিকম্পের গভীরতা এখনো নিরূপণ করা যায়নি। যদিও ধারণা করা হচ্ছে, এটি অগভীর ভূমিকম্প ছিল। অধিকাংশ মানুষ এই ভূমিকম্প অনুভব করেনি।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওপরিবেশভূমিকম্প
