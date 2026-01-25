বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে জেলা প্রশাসক (ডিসি) তাছলিমা আক্তারের ওপর হামলার চেষ্টা হয়েছে। এ ঘটনায় ইব্রাহিম খলিল নামের এক যুবককে তাৎক্ষণিক আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ডিসির ওপর হামলা চেষ্টার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরগুনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) অনিমেষ বিশ্বাস। তবে ওই যুবকের হামলার চেষ্টার কারণ জানা যায়নি।
বরগুনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আলীম আজকের পত্রিকাকে বলেন, হামলার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম খলিলকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি বরগুনা সদরের বাঁশবুনিয়া এলাকার বাসিন্দা। হামলার কারণ সম্পর্কে জানতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।
চট্টগ্রামে বিএনপির সমাবেশের মিছিলের ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে সাইদুল ইসলাম চিশতী (১৪) নামের এক কিশোর মারা গেছে। এ ছাড়া সমাবেশে ভিড়ের চাপে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির৩৯ মিনিট আগে
তানিশা বেগম জুলাই অভ্যুত্থানে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ রিটনের মেয়ে। নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের ২২ নম্বর গ্রামে তাদের বাড়ি। বর্তমানে শিশুটি হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলার পশ্চিম পাশের একটি কক্ষে ভর্তি রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বললেন, ‘আসসালামুআলাইকুম। ওনেরা ক্যান আছন (আপনারা কেমন আছেন)।’ এ সময় সমাবেশে উপস্থিত বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী একসঙ্গে বলে ওঠেন, ‘আরা গম আছি (আমরা ভালো আছি)।’১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১৩টি সংসদীয় আসনে ‘ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম’ গঠন করেছে সরকার। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে