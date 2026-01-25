Ajker Patrika
জাতীয়

পাবনা-১: প্রার্থিতা ফিরে পেলেন খায়রুন নাহার ও তাজুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ১৩
পাবনা-১: প্রার্থিতা ফিরে পেলেন খায়রুন নাহার ও তাজুল ইসলাম
ফাইল ছবি

রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন পাবনা-১ আসনের দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থী। তাঁরা হলেন খায়রুন নাহার খানম ও মো. তাজুল ইসলাম।

আজ রোববার শুনানি শেষে তাঁদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে কমিশন।

ইসির উপসচিব (আইন) মো. ছানাউল্ল্যাহ্ স্বাক্ষরিত করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রিটার্নিং কর্মকর্তার বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে এই দুই প্রার্থী আপিল দায়ের করলে আজ নির্বাচন কমিশন তা শুনানি শেষে মঞ্জুর করে। তাঁদের পাবনা-১ আসনের বৈধ প্রার্থীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর আগে সমর্থক ভোটার তালিকায় স্বাক্ষরসহ তথ্য-সংক্রান্ত ভুল থাকায় খায়রুন নাহার খানমের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছিল। আর তাজুল ইসলামের মনোনয়ন প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

সীমানা জটিলতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আদেশের পর ৯ জানুয়ারি পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনের নির্বাচনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল।

সে সময় ইসি জানিয়েছিল, এর ফলে ৩০০ আসনের পরিবর্তে ২৯৮টি আসনে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হবে। পরে ১৫ জানুয়ারি আপিল বিভাগের আরেকটি রায়ে এই দুই আসনে নির্বাচনের আইনি বাধা কাটে। এরপর নির্বাচন কমিশন পুনরায় তফসিল ঘোষণা করে।

নতুন তফসিল অনুযায়ী, ১৮ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। ১৯ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাই করা হয়। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২০ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিলের সুযোগ রাখা হয়। এসব আপিল নিষ্পত্তি করা হয় ২৫ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৬ জানুয়ারি এবং ২৭ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টপাবনাইসিআপিলস্বতন্ত্র প্রার্থী
