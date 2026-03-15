কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে কোটি টাকার তার চুরি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে এলাকা থেকে ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেমের (আইএলএস) কয়েক কোটি টাকা মূল্যের তার চুরির ঘটনা ঘটেছে। কয়েক দিন আগে সংঘটিত এ ঘটনা গতকাল শনিবার প্রকাশ্যে আসে। আজ রোববার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তর কক্সবাজার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, বিমানবন্দরের রানওয়ে এলাকায় স্থাপিত আইএলএসের তার কয়েক দিন আগে চুরি হয়। ঘটনার পরপরই বিষয়টি প্রকাশ না করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। শনিবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে এলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

বেবিচকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আজকের পত্রিকাকে বলেন, চুরির ঘটনার পরও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সদর দপ্তরকে জানায়নি। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে সদর দপ্তর থেকে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে।

ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (আইএলএস) হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রেডিও নেভিগেশন ব্যবস্থা, যা কুয়াশা বা প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় বৈমানিকদের নিরাপদে রানওয়েতে বিমান অবতরণে সহায়তা করে।

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন: সময় শেষ, এখন কী হবে

প্রাকৃতিক দুর্গ ইরান কেন দুর্জেয়, স্থল অভিযানে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে যুক্তরাষ্ট্র

আজকের রাশিফল: অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারা বন্ধ করুন, মোবাইল পাসওয়ার্ড বদলান

এলাকার খবর
Loading...

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সহায়তার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে যা চাইল ইউক্রেন

ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সহায়তার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে যা চাইল ইউক্রেন

মন্ত্রণালয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা নিলেন না নবনিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

মন্ত্রণালয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা নিলেন না নবনিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

ঈদ উপলক্ষে ৫ কয়েদির সাজা মওকুফ

ঈদ উপলক্ষে ৫ কয়েদির সাজা মওকুফ

৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়ল

উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়ল

