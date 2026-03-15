কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে কোটি টাকার তার চুরি

কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে এলাকা থেকে ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেমের (আইএলএস) কয়েক কোটি টাকা মূল্যের তার চুরির ঘটনা ঘটেছে। কয়েক দিন আগে সংঘটিত এ ঘটনা গতকাল শনিবার প্রকাশ্যে আসে। আজ রোববার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তর কক্সবাজার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, বিমানবন্দরের রানওয়ে এলাকায় স্থাপিত আইএলএসের তার কয়েক দিন আগে চুরি হয়। ঘটনার পরপরই বিষয়টি প্রকাশ না করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। শনিবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে এলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।
বেবিচকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আজকের পত্রিকাকে বলেন, চুরির ঘটনার পরও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সদর দপ্তরকে জানায়নি। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে সদর দপ্তর থেকে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে।
ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (আইএলএস) হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রেডিও নেভিগেশন ব্যবস্থা, যা কুয়াশা বা প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় বৈমানিকদের নিরাপদে রানওয়েতে বিমান অবতরণে সহায়তা করে।
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন কারাগারের পাঁচ কয়েদির অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করা হয়েছে। আজ রোববার রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাঁদের সাজা মওকুফ করা হয় বলে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ নিশ্চিত করেছেন।৩৩ মিনিট আগে
সরকারের এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জেলা পরিষদসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে১ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করে গত ১২ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনটি আজ রোববার প্রকাশ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কোম্পানি করদাতাদের আয়কর দাখিলের সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কোম্পানি করদাতারা রিটার্ন দিতে পারবে। আজ রোববার এক আদেশে এই সময় বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এদিকে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও স্বাধীনতা দিবসের ছুটি উপলক্ষে এবং ই-ভ্যাট সিস্টেমে কিছুটা ধীর....১ ঘণ্টা আগে