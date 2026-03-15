ঈদ উপলক্ষে ৫ কয়েদির সাজা মওকুফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন কারাগারের পাঁচ কয়েদির অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করা হয়েছে। আজ রোববার রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাঁদের সাজা মওকুফ করা হয়।

সাজা মওকুফের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ।

সাজা মওকুফ পাওয়া পাঁচ কয়েদি হলেন—চাঁদপুর জেলা কারাগারে বন্দী আকাশ রিশি ওরফে আকাশ দাশ, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগারে বন্দী রবিউল হোসেন, রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মো. জিকরুল হক ওরফে জিকু, রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মো. নুরুজ্জামান, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মো. আব্দুল করিম।

আদেশে বলা হয়, সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত অর্ধেকের বেশি সাজাভোগকৃত পাঁচজন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে। অন্য কোনো কারণে এসব কয়েদিকে আটক রাখার আবশ্যকতা না থাকলে জরিমানা/অর্থদণ্ড আদায়পূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তাদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

