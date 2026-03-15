ঈদ উপলক্ষে ৫ কয়েদির সাজা মওকুফ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন কারাগারের পাঁচ কয়েদির অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করা হয়েছে। আজ রোববার রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাঁদের সাজা মওকুফ করা হয়।
সাজা মওকুফের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ।
সাজা মওকুফ পাওয়া পাঁচ কয়েদি হলেন—চাঁদপুর জেলা কারাগারে বন্দী আকাশ রিশি ওরফে আকাশ দাশ, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগারে বন্দী রবিউল হোসেন, রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মো. জিকরুল হক ওরফে জিকু, রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মো. নুরুজ্জামান, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মো. আব্দুল করিম।
আদেশে বলা হয়, সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত অর্ধেকের বেশি সাজাভোগকৃত পাঁচজন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে। অন্য কোনো কারণে এসব কয়েদিকে আটক রাখার আবশ্যকতা না থাকলে জরিমানা/অর্থদণ্ড আদায়পূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তাদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।
সরকারের এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জেলা পরিষদসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে১ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করে গত ১২ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনটি আজ রোববার প্রকাশ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে এলাকা থেকে ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেমের (আইএলএস) কয়েক কোটি টাকা মূল্যের তার চুরির ঘটনা ঘটেছে। কয়েক দিন আগে সংঘটিত এ ঘটনা গতকাল শনিবার প্রকাশ্যে আসে। আজ রোববার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তর কক্সবাজার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা১ ঘণ্টা আগে
কোম্পানি করদাতাদের আয়কর দাখিলের সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কোম্পানি করদাতারা রিটার্ন দিতে পারবে। আজ রোববার এক আদেশে এই সময় বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এদিকে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও স্বাধীনতা দিবসের ছুটি উপলক্ষে এবং ই-ভ্যাট সিস্টেমে কিছুটা ধীর....১ ঘণ্টা আগে