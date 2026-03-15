করপোরেট কর ৩০ এপ্রিল, ভ্যাট রিটার্ন দেওয়া যাবে ২৯ মার্চ পর্যন্ত

কোম্পানি করদাতাদের আয়কর দাখিলের সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কোম্পানি করদাতারা রিটার্ন দিতে পারবে। আজ রোববার এক আদেশে এই সময় বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এদিকে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও স্বাধীনতা দিবসের ছুটি উপলক্ষে এবং ই-ভ্যাট সিস্টেমে কিছুটা ধীর গতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট রিটার্নের জমার সময়ও বাড়ানো হয়েছে।
কোম্পানির আয়কর রিটার্ন দাখিলের আগের সময়সীমা ছিল ১৫ মার্চ। এনবিআরের আদেশে বলা হয়, আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩৩৪ এর দফা (খ)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বাভাবিক করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্য সব করদাতার ২০২৫-২৬ করবর্ষের রিটার্ন দাখিলের তারিখ এক মাস বৃদ্ধি করেছে।
এনবিআরের নতুন আদেশে ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের সময় ২৯ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই সুযোগ শুধু ফেব্রুয়ারি মাসের ভ্যাট রিটার্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এখন প্রতি মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত রিটার্ন দেওয়া যায়।
এনবিআর সূত্র বলেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে আইন অনুযায়ী বিলম্ব ফি ও আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে। ফলে সার্ভার জটিলতার কারণে যাতে কোনো করদাতা অযথা জরিমানার মুখে না পড়েন, সে জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬ লাখ ৪৪ হাজার। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই রিটার্ন দেয় না।
