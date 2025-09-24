টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটারদের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে এলেন ডক্টর চং সি জ্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টঙ্গীর কেমিক্যাল অগ্নিদুর্ঘটনায় আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে ডক্টর চং সি জ্যাক বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন।
চং সি জ্যাক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে এসে রাত সাড়ে ১১টায় হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন। এ সময় তিনি আহতদের সর্বশেষ অবস্থার খোঁজখবর নেন।
মিটিংয়ের আগে তিনি হাসপাতালের পরিচালক মহোদয়কে সাথে নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার) অধ্যাপক মোঃ সায়েদুর রহমান মহোদয়ের সাথে দেখা করে মতবিনিময় করেন।
এরপর তিনি চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এ সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসি সহ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, মাইলস্টোন স্কুল দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর থেকে আসা চিকিৎসক দলের একজন ছিলেন তিনি।
টঙ্গীর কেমিক্যাল অগ্নিদুর্ঘটনায় আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে ডক্টর চং সি জ্যাক বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন।
চং সি জ্যাক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে এসে রাত সাড়ে ১১টায় হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন। এ সময় তিনি আহতদের সর্বশেষ অবস্থার খোঁজখবর নেন।
মিটিংয়ের আগে তিনি হাসপাতালের পরিচালক মহোদয়কে সাথে নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার) অধ্যাপক মোঃ সায়েদুর রহমান মহোদয়ের সাথে দেখা করে মতবিনিময় করেন।
এরপর তিনি চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এ সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসি সহ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, মাইলস্টোন স্কুল দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর থেকে আসা চিকিৎসক দলের একজন ছিলেন তিনি।
সারা দেশে প্রায় ১ হাজার ৪৭৮ কিলোমিটার সড়ক-মহাসড়ক বর্তমানে ভাঙাচোরা। খানাখন্দ, পিচ-পাথর উঠে যাওয়া ও ছোট-বড় গর্তে ভরা সড়কে যানবাহন চলছে ঝুঁকি নিয়ে, সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট। যাত্রায় সময়ও লাগছে বেশি। ভাঙা সড়কের কারণে ঢাকা থেকে সিলেট ও রংপুর যাতায়াতে সময় লাগছে আগের চেয়ে দ্বিগুণ।২৮ মিনিট আগে
আগামী বছরের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচনের পর যিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁর জন্য বাসভবন প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। তবে স্থায়ী নিবাস তৈরি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থিত...৪৩ মিনিট আগে
আগামী বছরের মধ্য ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। ওই নির্বাচন সামনে রেখে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিসহ কয়েকটি ইস্যুতে বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছে দুই বড় দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। আলোচনার টেবিলে সমাধান না আসায় বিরোধ গড়িয়েছে রাজপথে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিসের কর্মী শামিম আহমেদের (৪২) মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। আজ মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা এক শোকবার্তায় শামীম আহমেদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের...২ ঘণ্টা আগে