Ajker Patrika
> জাতীয়

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটারদের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে এলেন ডক্টর চং সি জ্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

টঙ্গীর কেমিক্যাল অগ্নিদুর্ঘটনায় আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে ডক্টর চং সি জ্যাক বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন।

চং সি জ্যাক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে এসে রাত সাড়ে ১১টায় হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন। এ সময় তিনি আহতদের সর্বশেষ অবস্থার খোঁজখবর নেন।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মিটিংয়ের আগে তিনি হাসপাতালের পরিচালক মহোদয়কে সাথে নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার) অধ্যাপক মোঃ সায়েদুর রহমান মহোদয়ের সাথে দেখা করে মতবিনিময় করেন।

এরপর তিনি চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এ সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসি সহ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

উল্লেখ্য, মাইলস্টোন স্কুল দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর থেকে আসা চিকিৎসক দলের একজন ছিলেন তিনি।

বিষয়:

টঙ্গীঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

দেড় হাজার কিমি সড়ক ভাঙা

দেড় হাজার কিমি সড়ক ভাঙা

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটারদের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে এলেন ডক্টর চং সি জ্যাক

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটারদের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে এলেন ডক্টর চং সি জ্যাক