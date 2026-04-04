পাহাড় মাপছে সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ৪৪
পাহাড় মাপছে সরকার
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোনটি- তাজিংডং, কেওক্রাডং, নাকি সাকা হাফং? দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই বিতর্ক। অবশেষে সেই বিতর্ক নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের একটি জরিপ দল আজ ৪ এপ্রিল থেকে বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় পরিমাপ শুরু করেছে। ১২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই পাহাড় মাপা কার্যক্রম।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, জরিপ দলটি রুমা ও থানচির পাহাড়গুলো পরিমাপ করে সর্বোচ্চ পাহাড়ের শীর্ষবিন্দু নির্ণয় করবে। জরিপ অধিদপ্তর আধুনিক জিওডেটিক পদ্ধতি ও উন্নত গ্লোবাল ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম (জিএনএসএস) প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড় সমুদ্রতল থেকে দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ধারণ করবে। সমন্বিত এই জরিপ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে পরিচালিত হবে।

জরিপ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সার্ভেয়ার জেনারেল অব বাংলাদেশ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুর-এ-আলম মোহাম্মদ যোবায়ের সারোয়ার। মাঠে জরিপ কার্যক্রমে তত্ত্বাবধান করছেন জিওডেটিক ডিটাচমেন্টের ইনচার্জ (চলতি দায়িত্ব) উপপরিচালক (জরিপ) দেবাশীষ সরকার।

জরিপ দলটি বান্দরবান জেলার থানচি, রেমাক্রি, রুমা ও তিন্দু ইত্যাদি দুর্গম এলাকায় ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি জিএনএসএস রিসিভার, আরটিকে রিসিভার, টোটাল স্টেশন, লেভেল মেশিন, জিএনএসএস সিওআরএস এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাহাড়গুলোর চূড়ার উচ্চতা নির্ণয় করবে।

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর প্রত্যাশা করছে, এই জরিপের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডং, কেওক্রাডং, না সাকা হাফং, তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে এবং দীর্ঘদিনের বিতর্কের নিষ্পত্তি হবে।

