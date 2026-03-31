কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নতুন সচিব দাউদ মিয়া

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. দাউদ মিয়াকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
দাউদ মিয়াকে সচিব পদে পদোন্নতির পর নতুন দপ্তরে পদায়ন করে আজ মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
অন্যদিকে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালকের পদটি সচিব পদমর্যাদার।
